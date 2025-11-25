Чтобы зарядные станции не взрывались и не горели, нужно помнить о трех правилах

Специалисты предупредили, какие устройства представляют наибольший риск.

20 ноября в Киеве на Кудрявском спуске из-за взрыва портативной станции вспыхнула квартира, в Ивано-Франковске из-за подобного инцидента произошел пожар в офисе, сотрудников которого пришлось эвакуировать. Это лишь один из последних инцидентов, связанных с зарядными устройствами.

Резкий рост спроса привел к появлению на рынке большого количества ненадежных станций, что увеличивает риск пожаров и взрывов. "Телеграф" расскажет, почему это происходит, какие модели наиболее уязвимы и как избежать опасности.

Дешевые, поддельные и самодельные

Как рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" руководитель отдела стратегических коммуникаций EcoFlow Ukraine Елена Гуцул, громкие инциденты с возгоранием устройств, которые в новостях называют "зарядными станциями", в большинстве случаев связаны не с конкретными фирмами, а с некачественными или самодельными изделиями, не имеющими базовых систем безопасности.

Если говорить именно об EcoFlow, важно подчеркнуть: наши станции не взрываются. Это технически исключено благодаря многоуровневой системе безопасности. Все модели EcoFlow оснащены технологией X-Guard, которая постоянно считывает показатели с 40 внутренних датчиков температуры. Если хотя бы один из параметров отклоняется от нормы — система мгновенно переводит станцию в режим защиты и выключает ее. Это основа безопасности объяснила она

Елена Гуцул/Фото предоставлено собеседницей

В компании отмечают, что одним из ключевых элементов безопасной работы портативных станций является BMS-плата. Она контролирует процессы заряда и разряда, предотвращает перегрев и фактически исключает критические аварийные сценарии. Именно наличие такой платы и корректная работа программных защит определяют, способно ли устройство работать в условиях длительной нагрузки без риска возгорания.

Специалист обращает внимание, что самые распространенные реальные причины возгорания — это использование самодельных конструкций, переработанных автомобильных аккумуляторов или товаров с "серого рынка". Такие аккумуляторы обычно рассчитаны на медленный заряд, но пользователи пытаются работать с ними на высоких токах, что приводит к стремительному нагреванию и может вызвать пожар.

Еще одним фактором риска является критическая перегрузка маломощных устройств. У качественных моделей это отсекается автоматически, тогда как дешевые или самодельные изделия не имеют защиты от перегрева и работают на пределе возможностей.

"Отдельно стоит упомянуть популярную, но опасную практику: кабели типа "вилка-вилка". Мы часто говорим о том, что это опасно. Но люди до сих пор продолжают это делать", – отмечает Елена Гуцул. Взрыва или возгорания такая практика не повлечет, но инвертор станции гарантированно выйдет из строя. Замена инвертора является дорогостоящей процедурой и не покрывается гарантией, поэтому это создает не только технические, но и финансовые риски для пользователя.

Опасный способ использования зарядной станции "вилка-вилка" / Tik-Tok: senior1024

Неправильное хранение — одна из самых обычных ошибок

Елена Гуцул обращает внимание, что большинство проблем с портативными станциями начинаются не во время их работы, а значительно раньше — в момент, когда владелец просто оставляет устройство "стоять в углу". Именно нарушение условий хранения, по ее словам, является самой распространенной ошибкой пользователей.

Даже если станция просто стоит без работы, ее нельзя оставлять "как есть". Производитель дает четкие инструкции относительно уровня заряда, температуры и периодичности технического включения. От этого зависит долговечность батареи подчеркивает специалист

Не менее важный аспект — механические повреждения. По словам Гуцул, все зависит от того, что именно произошло со станцией. Если удар не задел аккумуляторные элементы и корпус не имеет пробоин, серьезных рисков нет.

"Но если есть даже частичные видимые деформации батарей, станцию нужно немедленно передать в авторизованный сервисный центр. Здесь важно не гадать самостоятельно — это вопрос безопасности", – отмечает она.

Использование зарядной станции на дому

Мощность устройства должна соответствовать мощности станции.

Возможности зарядной станции определяются ее максимальной выходной мощностью. Если модель рассчитана, например, на 1 кВт, суммарная нагрузка подключенных приборов не должна превышать этот показатель – это базовое требование безопасной эксплуатации, которое всегда указывается в технических характеристиках.

Перед подключением техники важно учитывать не только номинальное потребление, но и стартовую нагрузку отдельных приборов. Некоторые из них, в частности котлы или небольшие электродвигатели, в момент запуска требуют значительно большей мощности, чем указано на этикетке, что может создавать критические пиковые нагрузки для станции.

Корректный выбор мощности зарядной станции напрямую зависит от потребностей пользователя. Небольшие модели предназначены для питания ноутбуков, ламп, смартфонов и другой маломощной техники – они легче, компактнее и дешевле. Для работы энергоемких приборов выбирают более мощные решения, способные выдерживать высокие или прыжковые нагрузки без перехода в защитный режим.

Зарядная станция EcoFlow

Нежелательными для маломощных станций остаются приборы с большим стартовым потреблением: фены, электрочайники, микроволновые печи или насосы. Их запуск может превышать номинальные возможности модели в несколько раз, что приводит к аварийным отключениям.

Таким образом, портативные зарядные станции следует рассматривать не как универсальный источник питания, а как подбираемое под конкретные потребности оборудование — от компактных решений для базовых устройств до высокомощных моделей для более сложной техники.

Как отличить нормальную работу от опасных сигналов

Отдельно в "Ecoflow" "Телеграфу" объяснили, как отличить нормальную работу устройства от сигналов о неисправности. Под нагрузкой станция может шуметь сильнее — включаются вентиляторы охлаждения, и это нормальная рабочая реакция системы безопасности.

Зато нагрев корпуса или запах пластика для EcoFlow не характерны вообще: в случае реальной проблемы пользователь сразу увидит сообщение в приложении. Именно поэтому компания может позволить себе давать пятилетнюю гарантию на портативные станции и пятнадцатилетнюю — на стационарные решения.

Для того, чтобы зарядная станция прослужила вам как можно дольше и не создавала потенциально опасных для вашей жизни и здоровья инцидентов, стоит помнить о следующих правилах:

Строго придерживаться инструкции производителя — это не формальность, а практический набор правил безопасности;

— это не формальность, а практический набор правил безопасности; Никогда не использовать кабель "вилка-вилка" , даже если такой метод применяют родные или друзья — это прямой "билет" в сервисный центр;

, даже если такой метод применяют родные или друзья — это прямой "билет" в сервисный центр; Соблюдать правила долговременного хранения, особенно если пользуетесь станцией сезонно или реже.

Напомним, ранее Телеграф писал, что энергосистема Украины находится в сложном состоянии, и по всей стране ежедневно действуют графики отключения электроэнергии. С наступлением морозов нагрузка на сеть может возрасти, что способно усугубить ситуацию. На этом фоне все больше украинцев задумываются о личной энергонезависимости.