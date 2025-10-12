Зарядные станции резко дорожают после отключений: что ими можно запитать и за какие деньги

Цены значительно изменились буквально за считанные дни

В Украине начали значительно дорожать зарядные станции после последних массированных атак. Отключения света, с которыми столкнулись в некоторых городах из-за обстрелов, повысили спрос на эту технику.

Что нужно знать:

Стоимость зарядных станций выросла за последнее время до 32%

Больше всего выросли в центре более мощные станции

Какое оборудование можно запитать за такие деньги во время блэкауата

"Телеграф" в этом материале рассказывает, на сколько взлетели цены на зарядные станции. Для примера были взяты станции разных производителей и разной мощности.

Как выросли цены на зарядные станции

Так, например, зарядная станция Jackery Explorer 500EU на 500 Вт/ч сейчас в среднем стоит 20 200 гривен. При этом, еще днем ранее, 10 октября, ее стоимость составляла 17 479 гривен. Выходит, что всего за день станция подорожала на 15,56%. В ноябре 2022 года она стоила 41 826 грн.

Сколько стоит станция Jackery Explorer 500EU. Скриншот Hotline

Средняя цена на EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/ч по состоянию на 11 октября составляла 36 605 гривен. Еще в конце сентября она обошлась бы в 33 тысячи гривен. Таким образом стоимость выросла более чем на 10%. При этом отметим, что в ноябре 2022 года такая станция стоила 95 тысяч гривен.

Сколько стоит станция EcoFlow DELTA 2. Скриншот Hotline

Станция BLUETTI AC180P на 1440 ВТ/ч на сегодняшний день обойдется покупателям в среднем в 39 538 гривен. Еще в начале октября ее можно было приобрести за 30 тысяч гривен. Цена выросла на этот период на 31,79%. Отметим, что осенью 2023 года такая станция стоила 45 749 гривен.

Сколько стоит станция BLUETTI AC180P. Скриншот Hotline

На что хватит мощности таких зарядных станций

Минимальной зарядной станции из этого списка хватит на базовые потребности: зарядка гаджетов и интернет.

На что хватит мощности 500 Вт

Средняя станция позволяет подключать мультимедиа. К примеру, телевизор и приставку.

На что хватит мощности 1000 Вт

Станция на 1500 Вт/ч позволит запитать даже бытовую технику (тяжелую). Например, электроплиту.

На что хватит мощности 1500 Вт

Напомним, ранее "Телеграф" писал о десяти популярных моделях зарядных станций и о ценах на них.