Зарядные станции резко дорожают после отключений: что ими можно запитать и за какие деньги
Цены значительно изменились буквально за считанные дни
В Украине начали значительно дорожать зарядные станции после последних массированных атак. Отключения света, с которыми столкнулись в некоторых городах из-за обстрелов, повысили спрос на эту технику.
Что нужно знать:
- Стоимость зарядных станций выросла за последнее время до 32%
- Больше всего выросли в центре более мощные станции
- Какое оборудование можно запитать за такие деньги во время блэкауата
"Телеграф" в этом материале рассказывает, на сколько взлетели цены на зарядные станции. Для примера были взяты станции разных производителей и разной мощности.
Как выросли цены на зарядные станции
Так, например, зарядная станция Jackery Explorer 500EU на 500 Вт/ч сейчас в среднем стоит 20 200 гривен. При этом, еще днем ранее, 10 октября, ее стоимость составляла 17 479 гривен. Выходит, что всего за день станция подорожала на 15,56%. В ноябре 2022 года она стоила 41 826 грн.
Средняя цена на EcoFlow DELTA 2 на 1000 Вт/ч по состоянию на 11 октября составляла 36 605 гривен. Еще в конце сентября она обошлась бы в 33 тысячи гривен. Таким образом стоимость выросла более чем на 10%. При этом отметим, что в ноябре 2022 года такая станция стоила 95 тысяч гривен.
Станция BLUETTI AC180P на 1440 ВТ/ч на сегодняшний день обойдется покупателям в среднем в 39 538 гривен. Еще в начале октября ее можно было приобрести за 30 тысяч гривен. Цена выросла на этот период на 31,79%. Отметим, что осенью 2023 года такая станция стоила 45 749 гривен.
На что хватит мощности таких зарядных станций
Минимальной зарядной станции из этого списка хватит на базовые потребности: зарядка гаджетов и интернет.
Средняя станция позволяет подключать мультимедиа. К примеру, телевизор и приставку.
Станция на 1500 Вт/ч позволит запитать даже бытовую технику (тяжелую). Например, электроплиту.
