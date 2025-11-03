Потянут обогреватель, свет и интернет: какие зарядные станции спасут зимой и сколько они стоят

С помощью таких станций можно оставаться в тепле, со светом и интернетом на несколько часов

Регулярные отключения света и проблемы с энергосистемой в Украине дают понять, что зима будет сложной, поэтому украинцам заранее следует готовиться к тому, чтобы утеплить свое жилье. Обогреватели – настоящее спасение, когда за окном морозы, а дома холодно. А в условиях отключения света помогут зарядные станции.

"Телеграф" рассказывает, какие станции имеют соответствующую мощность, чтобы обеспечить работу обогревателя. В то же время можно будет обеспечить работу Wi-Fi роутера, оптического конвертора, чтобы был интернет дома и 10 LED-ламп, чтобы оставаться со светом.

Сегодня на украинском рынке есть шесть зарядных станций, которые подходят по всем параметрам для вышеуказанных требований. Их цены соответственно отличаются друг от друга.

Мы рассчитали, что для работы обогревателя, Wi-Fi роутера, оптоволокна и LED-ламп необходимая мощность станции должна составлять не менее 1592 Вт.ч.

Расчеты были произведены на следующий промежуток времени:

Работа обогревателя – 1 час;

10 LED ламп – 4 часа;

Оптический конвертор – 4 часа;

Wi-Fi роутер – 4 часа.

Соответственно, для таких целей подойдут следующие станции:

BLUETTI PowerOak AC200P. Емкость – 2000 Вт.ч. Количество розеток – 2. Стоимость – до 79 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции BLUETTI PowerOak AC200P

Jackery Explorer 2000 Pro — Емкость — 2000 Вт.ч. Количество розеток – 3. Стоимость – до 95 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции Jackery Explorer 2000 Pro

BLUETTI AC200MAX — Емкость — 2048 Вт.ч. Количество розеток – 4. Стоимость – до 89 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции BLUETTI AC200MAX

BLUETTI AC200L — Емкость — 2048 Вт.ч. Количество розеток – 4. Стоимость – до 70 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции BLUETTI AC200L

EcoFlow DELTA 2 Max — Емкость — 2048 Вт.ч. Количество розеток – 4. Стоимость – до 131 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции EcoFlow DELTA 2 Max

Jackery Explorer 3000 Pro — Емкость — 3024 Вт.ч. Количество розеток – 3. Стоимость – до 133 тысяч гривен.

Стоимость зарядной станции Jackery Explorer 3000 Pro

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие зарядные станции способны обеспечить работу стиральной машинки на два цикла стирки.