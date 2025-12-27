Оренда замість покупки: чи можна заощадити тисячі гривень на зарядних станціях

Ціни на оренду зарядної станції в Україні не є маленькими

В Україні постійні відключення світла стали звичною реальністю, однак ціни на зарядні станції залишаються високими. Водночас існує альтернатива — оренда такого обладнання, і "Телеграф" розповість, чи вигідне це рішення.

Як працює оренда зарядних станцій

Оренда зарядних станцій передбачає коротко- або середньострокове користування обладнанням із фіксованою оплатою за добу. Найчастіше станції беруть на один-три дні під час пікових відключень або на довший період у разі прогнозованих перебоїв з електропостачанням.

У вартість оренди, як правило, входить саме користування зарядною станцією без витрат на обслуговування чи ремонт у разі штатної експлуатації.

Наприклад, добова оренда потужної EcoFlow DELTA Pro із заявленою потужністю до 7200 Вт та ємністю 3600 Вт-год може коштувати близько 8000 гривень.

Менш потужні моделі, такі як EcoFlow DELTA 2 або EcoFlow DELTA 3300 Вт, здаються в оренду приблизно за 4000 гривень на добу.

Портативні станції середнього класу, зокрема EcoFlow River 2 Pro або River Max, зазвичай коштують близько 2800 гривень на добу.

Аналогічні за характеристиками моделі BLUETTI або JACKERY мають схожі цінові діапазони: від 1500-2200 гривень на добу для компактних рішень до 5000-6500 гривень для потужних станцій, здатних живити кілька побутових приладів одночасно.

Оренда зарядних станцій в Україні

Окремі компанії застосовують гнучку тарифну сітку залежно від строку оренди. Наприклад, при користуванні станцією одну добу ціна може становити близько 600 гривень за добу, при оренді до двох діб — 550 гривень за добу, а при тривалішому користуванні — близько 500 гривень за добу.

Водночас для дорогих і потужних моделей часто передбачена значна застава, яка може сягати 70 тисяч гривень. Заставна сума повертається після огляду обладнання та перевірки його працездатності за вирахуванням вартості фактичних діб оренди.

Питання доставки зазвичай обговорюється окремо. У великих містах, зокрема в Києві та передмісті — Броварах, Бучі та Ірпені, — багато сервісів пропонують самовивіз або доставку за окрему плату.

Підключення зарядної станції, як правило, не потребує складних технічних робіт: обладнання розраховане на побутове використання, а орендарю надають базову інструкцію щодо експлуатації та обмежень по навантаженню.

Повернення станції відбувається після завершення строку оренди з обов’язковим оглядом. Якщо обладнання справне і не має пошкоджень, заставу повертають у повному обсязі або з урахуванням вартості оренди. Такий формат дозволяє користувачам отримати резервне живлення на період відключень без необхідності купувати дороге обладнання та брати на себе зобов’язання з його зберігання і обслуговування.

Оренда чи покупка: що вигідніше

Якщо порівнювати оренду та купівлю зарядних станцій для квартир і будинків, ключова різниця полягає у фінансовому навантаженні, зручності користування та супутніх ризиках.

Купівля навіть середньої за характеристиками зарядної станції передбачає значні одноразові витрати. Наприклад, EcoFlow DELTA 2 коштує на ринку від приблизно 30,9 тис. до майже 50 тис. гривень, класична EcoFlow DELTA з ємністю 1260 Вт/год — близько 47 тис. гривень.

Менш потужні рішення на кшталт EcoFlow River 2 Max або компактних моделей Bluetti стартують від 12-23 тис. гривень, тоді як потужні станції для живлення більшої кількості техніки можуть коштувати 70-100 тис. гривень і більше.

Окрім ціни самої станції, власник бере на себе витрати на зберігання, зарядку, контроль стану акумулятора та ризик деградації батареї з часом, навіть якщо пристрій використовується нерегулярно.

Оренда, своєю чергою, дозволяє обійтися без великих початкових вкладень. Добова вартість оренди популярних моделей коливається від 1500-2800 гривень для компактних станцій до 4000-6500 гривень для середнього та потужного класу і до 8000 гривень на добу для флагманських рішень, таких як EcoFlow DELTA Pro.

Зарядні станції Ecoflow

Навіть з урахуванням застави, яка для дорогих моделей може сягати 70 тис. гривень, ці кошти не витрачаються остаточно й повертаються після завершення оренди за умови справності обладнання.

З точки зору зручності оренда знімає з користувача більшість побутових і технічних клопотів. Не потрібно думати про тривале зберігання громіздкого пристрою, його регулярні цикли зарядки та розрядки для збереження ресурсу акумулятора або можливий ремонт після закінчення гарантії. Крім того, оренда дозволяє підібрати станцію під конкретний сценарій — від компактного рішення для роутера й ноутбука до потужної станції для живлення холодильника, котла чи кількох побутових приладів — без прив’язки до однієї моделі.

Водночас оренда стає економічно доцільною не в усіх випадках. Якщо відключення світла носять регулярний і тривалий характер, а станція використовується майже щодня, як у більшості домогосподарств українців, сукупні витрати на оренду за кілька тижнів або місяців можуть наблизитися до вартості купівлі. У таких умовах власна станція швидше окупається і забезпечує постійний доступ до резервного живлення без обмежень у часі.

Оренда є раціональним рішенням у сценаріях короткострокових або нерегулярних відключень, для орендованого житла, тимчасового проживання, тестування потужності перед купівлею або як резервний варіант на періоди пікових навантажень на енергосистему. Купівля ж виправдана тоді, коли зарядна станція стає постійним елементом домашньої інфраструктури і використовується системно.

На що звернути увагу перед орендою

Під час оренди зарядної станції для квартири чи приватного будинку ключове значення мають технічні обмеження обладнання, адже саме вони визначають, які пристрої можна підключати і як довго станція зможе їх живити. Основним параметром є вихідна потужність.

Компактні станції з потужністю 200-300 Вт розраховані на зарядку смартфонів, ноутбуків, павербанків, роботу роутера або настільного освітлення.

Моделі середнього класу з потужністю 70-1200 Вт уже дозволяють підключати телевізор, холодильник із низьким пусковим струмом, газовий котел з електронікою, а також кілька побутових приладів одночасно.

Потужні станції на 1800-3000 Вт і більше можуть забезпечити роботу холодильника, морозильної камери, насосів, систем опалення, робочого місця з кількома моніторами та освітленням, але навіть вони мають обмеження щодо приладів із високими пусковими навантаженнями, таких як електроплити, бойлери, обігрівачі або пральні машини.

Другим важливим обмеженням є ємність акумулятора, яка безпосередньо впливає на тривалість автономної роботи. Станція з ємністю 200-300 Вт/год забезпечить кілька годин роботи інтернету та освітлення, тоді як моделі на 1000–2000 Вт/год можуть підтримувати базові побутові потреби протягом частини доби. При цьому варто враховувати, що реальний час роботи залежить від сумарного навантаження, температури довкілля та власного енергоспоживання станції, а заявлена ємність не дорівнює корисній енергії на виході.

Окремої уваги потребує питання відповідальності орендаря. У більшості випадків договір оренди передбачає матеріальну відповідальність за пошкодження обладнання, використання його не за призначенням або перевищення допустимого навантаження. Саме тому важливо дотримуватися рекомендацій щодо підключення техніки, не використовувати саморобні подовжувачі чи сумнівні адаптери, а також не підключати пристрої, які перевищують паспортну потужність станції. У разі порушення цих умов компанія-орендодавець може утримати частину або всю заставу.

З погляду безпеки зарядні станції вважаються придатними для використання в житлових приміщеннях, оскільки вони не мають вихлопів і працюють практично безшумно. Водночас їх не рекомендується експлуатувати у вологих приміщеннях, поблизу джерел тепла або під прямим сонячним промінням. Станція має стояти на рівній поверхні з вільним доступом повітря до вентиляційних отворів, щоб уникнути перегріву. Також небажано залишати обладнання без нагляду під час роботи з максимальним навантаженням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ціни на деякі моделі зарядних станцій дійсно б’ють по кишені громадян, тому багато хто задається питанням, чи варто купувати уживану станцію і як правильно її перевірити перед покупкою.