Платежные лимиты для украинцев могут пересмотреть: озвучены сроки и условия

На сегодняшний день проще снять деньги со счета наличными и передать из рук в руки кому нужно

В начале 2026 года может быть пересмотрен Меморандум, которым для простых украинцев (физлиц) были введены ограничения на платежи/переводы личных денег по счетам в размере 50 тыс. грн и 100 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский.

"Мы планируем провести вместе с участниками Меморандума оценку актуальности закрепленных в нем подходов в начале 2026 года, и это касается не только лимитов. Если это будет целесообразно и согласовано участниками Меморандума, в него будут внесены необходимые изменения", — отметил он.

Полное название документа "Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Им введены согласованные между банками и небанковскими финучреждениями условия оценки клиентов и распределения людей на три категории — с высоким, средним и низким уровнем риска. В соответствии с ними применяются два лимита на платежи/переводы:

50 тыс. грн/мес. — для высокого риска;

100 тыс. грн/мес. – для среднего и низкого риска.

То есть пользователю проще снять деньги со счета наличными и передать из рук в руки кому нужно, чем перечислять. Поскольку, согласно правилам Нацбанка, физлицу разрешено снимать со счета до 100 тыс. грн в день (не в месяц).

Для широких масс в опубликованном документе критерии оценки клиентов подробно не выписываются. Видимо, они разглашаются только во внутренних правилах. Поэтому рядовой украинец часто не знает, на какой сумме банк остановит его переводы.

Еще Меморандумом предусмотрены повышения лимитов для людей с большими доходами, которые официально подтверждены, есть исключения для волонтеров. Также есть ограничение на количество счетов на одного клиента в одном банке (кроме депозитных, кредитных счетов и счетов под госпрограммы — есть еВосстановление, Национальный кэшбек) — не более трех, введены дополнительные правила для борьбы с карточными мошенниками и т.д.

Дмитрий Глинский сообщил, что пока изменения в Меморандум не вносились. Но перечислил предпосылки для отмены лимитов.

"В Меморандуме сказано о необходимости введения автоматизированной верификации доходов клиентов, в частности через Дию, а также о создании централизованного реестра сомнительных клиентов (в настоящее время в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект). Когда эти инструменты будут полноценно работать, потребности в общих лимитах уже не будет, ведь подтверждение доходов будет происходить без лишних бумажек, а риск открытия счета именно для дроп-схем будет минимальным. Но пока что в этой части ничего не изменилось, так что об отказе от лимитов говорить рано", — подчеркнул Глинский.

Как известно, законопроект о создании реестра сомнительных клиентов или так называемых "дропов" не принят парламентом. Но еще на этапе его подготовки специалисты Нацбанка говорили, что даже при оперативном принятии закона соответствующий реестр физически может быть создан не раньше конца 2026 года. Но этот срок может быть сдвинут.

Чем больше будет расти реальная инфляция (реальные цены в магазинах и рынках) и девальвировать гривна, тем меньше товаров и услуг граждане смогут приобрести на указанные 50—100 тыс. грн. Особенно те, кто выехал за границу и продолжают пользоваться счетами в украинских банках. Так что количество жалоб на лимиты из Меморандума будет только расти, и люди будут активнее использовать наличные деньги.

В то же время Дмитрий Глинский сообщил "Телеграфу", что в НАБУ пока не было подано ни одного судебного иска, которым люди пытались бы обжаловать лимиты/Меморандум. Но не исключено, что иски будут впоследствии возникать в отношении конкретных банков, как это было уже в истории украинской финансовой системы задолго до войны, когда Нацбанк во время финансовых кризисов вводил различные ограничения на использование личных денег украинцев.