Платіжні ліміти для українців можуть переглянути: озвучено терміни та умови

На сьогодні простіше зняти гроші з рахунку готівкою та передати з рук в руки кому треба

На початку 2026 року може бути переглянутий Меморандум, яким для простих українців (фізосіб) було запроваджено обмеження на платежі/перекази власних грошей по рахунках у розмірі 50 тис. грн і 100 тис. грн на місяць.

Про це "Телеграф" повідомив заступник виконавчого директора Національної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський.

"Ми плануємо провести разом з учасниками Меморандуму оцінку актуальності закріплених у ньому підходів на початку 2026 року, і це стосується не тільки лімітів. Якщо це буде доцільно та погоджено учасниками Меморандуму, до нього будуть внесені необхідні зміни", — зазначив він.

Повна назва документа "Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Ним запроваджені узгоджені між фінустановами (банками та небанківськими фінустановами) засади оцінки клієнтів і розподіл людей на три категорії — з високим, середнім і низьким рівнем ризику. Відповідно до них застосовуються два ліміти на платежі/перекази:

50 тис. грн/міс. — для високого ризику;

100 тис. грн/міс. — для середнього і низького ризику.

Тобто користувачу простіше зняти гроші з рахунку готівкою та передати з рук в руки кому треба, аніж переказувати. Оскільки, згідно з правилами Нацбанку, фізособі дозволено знімати з рахунку до 100 тис. грн на день (не на місяць).

Для загалу в опублікованому документі критерії оцінки клієнтів детально не виписуються. Певно, що вони розголошуються лише у внутрішніх правилах. Через це пересічний українець часто-густо не знає, на якій сумі банк зупинить його перекази.

Ще Меморандумом передбачені підвищення лімітів для людей із більшими доходами, які офіційно підтверджені, є виключення для волонтерів. Також є обмеження на кількість рахунків на одного клієнта в одному банку (окрім депозитних, кредитних рахунків і рахунків під держпрограми — єВідновлення, Національний кешбек) — не більше трьох, запроваджені додаткові правила для боротьби з картковими шахраями тощо.

Дмитро Глінський повідомив, що поки що зміни до Меморандуму не вносилися. Та перелічив передумови для скасування лімітів.

"У Меморандумі сказано про необхідність запровадження автоматизованої верифікації доходів клієнтів, зокрема через Дію, а також створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів (наразі у Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроєкт). Коли ці інструменти повноцінно працюватимуть, потреби у загальних лімітах вже не буде, адже підтвердження доходів відбуватиметься без зайвих папірців, а ризик відкриття рахунку саме для дроп-схем буде мінімальним. Але поки що в цій частині нічого не змінилось, тож про відмову від лімітів говорити зарано", — підкреслив Глінський.

Як відомо, законопроєкт про створення реєстру сумнівних клієнтів чи так званих "дропів", не прийнято парламентом. А ще на етапі його підготовки фахівці Нацбанку казали, що навіть за умови оперативного ухвалення закону відповідний реєстр фізично може бути створений не раніше кінця 2026 року. Та цей термін можуть посунути.

Що більше зростатиме реальна інфляція (реальні ціни в магазинах і ринках) й девальвуватиме гривня, то менше товарів і послуг громадяни зможуть придбати на означені 50—100 тис. грн. Особливо ті, хто виїхали за кордон і продовжують користуватися рахунками в українських банках. Тож кількість скарг на ліміти з Меморандуму буде тільки зростати, й люди активніше використовуватимуть готівкові кошти.

Водночас Дмитро Глінський повідомив "Телеграфу", що до НАБУ поки що не було подано жодного судового позову, яким би люди намагалися оскаржити ліміти/Меморандум. Та не виключено, що позови згодом виникатимуть відносно конкретних банків, як це було вже в історії української фінансової системи задовго до війни, коли Нацбанк під час фінансових криз запроваджував різні обмеження на використання власних грошей українців.