Скольких украинцев реально затронули лимиты на переводы между картами, и изменят ли их

Ограничения касаются лишь небольшой части пользователей — большинство украинцев остаются в пределах лимитов.

Украинцы не прекратили переводить деньги с карты на карту после введения лимитов на эту операцию банками в июне 2025 года. По промежуточным данным, количество переводов с карты на карту сократилось всего на 3–4%.

Что нужно знать

После ввода лимитов количество переводов уменьшилось не сильно

95% переводов в Украине остаются в пределах ниже установленного лимита

Банки пока не планируют дальнейшего усиления ограничений

Новые карточные лимиты на переводы в 50–100 тысяч гривен в месяц в месяц, не затронули большинство пользователей платежных карт, отмечает "Телеграф" заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская. Она объясняет, что большинство украинцев не пересекают установленный предел.

Анна Довгальская, заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА

Довгальская отметила, что 95% всех p2p-переводов проходят в пределах ниже 100 тысяч гривен, а около 80% — не превышают 50 тысяч гривен. Напомним, лимит 50 тысяч гривен в месяц — для клиентов "высокого" уровня риска.

Со временем введенные лимиты лишились общественного резонанса, поскольку подавляющая часть граждан не выходит за установленные пределы, а новые правила не влияют на их финансовые возможности.

Банки продолжают оценивать эффективность новых лимитов и формируют дальнейшие прогнозы. По оценке Анны Довгальской, в ближайшие 6–9 месяцев изменения в размерах карточных лимитов не ожидаются.

