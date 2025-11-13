Скольких украинцев реально затронули лимиты на переводы между картами, и изменят ли их
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ограничения касаются лишь небольшой части пользователей — большинство украинцев остаются в пределах лимитов.
Украинцы не прекратили переводить деньги с карты на карту после введения лимитов на эту операцию банками в июне 2025 года. По промежуточным данным, количество переводов с карты на карту сократилось всего на 3–4%.
Что нужно знать
- После ввода лимитов количество переводов уменьшилось не сильно
- 95% переводов в Украине остаются в пределах ниже установленного лимита
- Банки пока не планируют дальнейшего усиления ограничений
Новые карточные лимиты на переводы в 50–100 тысяч гривен в месяц в месяц, не затронули большинство пользователей платежных карт, отмечает "Телеграф" заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская. Она объясняет, что большинство украинцев не пересекают установленный предел.
Довгальская отметила, что 95% всех p2p-переводов проходят в пределах ниже 100 тысяч гривен, а около 80% — не превышают 50 тысяч гривен. Напомним, лимит 50 тысяч гривен в месяц — для клиентов "высокого" уровня риска.
Со временем введенные лимиты лишились общественного резонанса, поскольку подавляющая часть граждан не выходит за установленные пределы, а новые правила не влияют на их финансовые возможности.
Банки продолжают оценивать эффективность новых лимитов и формируют дальнейшие прогнозы. По оценке Анны Довгальской, в ближайшие 6–9 месяцев изменения в размерах карточных лимитов не ожидаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время в Украине может подорожать топливо. К концу ноября стоимость вырастет примерно на 2 грн. на литре, а к Новому году еще раз пойдет вверх.