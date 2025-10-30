Новые ограничения на переводы и карточки появляются в Украине: какая на этот раз идея у нардепов

Кто рискует попасть в черный список Нацбанка и чем это грозит

В Украине могут на 24 месяца ввести новые ограничения на финансовые операции, а именно: на максимально допустимое количество карт/счетов/электронных кошельков, платежей и суммы, которые позволят переводить одному физлицу, физлицу-предпринимателю, юрлицу.

Все эти ограничения планируют ввести для пользователей, которых финучреждения внесут в так называемоый реестр дропов. Соответствующий законопроект № 14161 инициировали пятеро нардепов: Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев, Олег Бондаренко, Алексей Устенко, Галина Васильченко. А Нацбанк ранее сообщал, что участвовал в его разработке.

Официальное название нового черного списка — Реестр лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле. Его должен создать и обслуживать Национальный банк, а информацию о людях и бизнесе в него будут вносить банки, финансовые компании, платежные и почтовые организации.

Они будут сообщать о фактах передачи клиентами права использования своими счетами/электронными кошельками с деньгами третьему лицу без соответствующего юридического оформления (без официальной доверенности). Нацбанк давно называет таких людей "дропами" и в пояснительной записке к законопроекту сообщил, что за 6 месяцев 2024 года только двумя крупнейшими банками Украины было обнаружено 80 тысяч клиентов, причастных к схемам дропов.

После принятия законопроекта и вступления закона в силу такие лица будут попадать в новый реестр и к ним будут применяться выше приведенные ограничения.

Ранее предполагалось, что так называемым дропам могут вообще запретить иметь банковские счета. Но законопроект №14161 этого не предусматривает с первых шагов. После попадания в реестр пользователей только ограничатся в финансовых услугах, а полный запрет они могут получить после фиксации нарушений новых лимитов и ограничений.

Финучреждения обяжут проверять, не числится ли клиент в Реестре лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля. Обязательно это будут делать в следующих случаях:

Перед установлением деловых отношений с физическим лицом или торговцем, то есть перед открытием счета и началом обслуживания. При изменении данных пользователя счета. При подтверждении личности в системах интернет-банкинга или мобильных приложениях. Как в первый раз, так и во время перерегистрации. При осуществлении платежного мониторинга и других форм взаимодействия с пользователями. При каждом изменении/добавлении нового кода категории деятельности торговца.

Информация будет храниться в реестре не менее трех лет с момента последнего внесения записи.

Законопроектом № 14161 существенно расширяются полномочия Национального банка и два важных момента отдаются на его усмотрение. В частности, в документе не указываются конкретные действия/нарушения, за которые люди и бизнес будут попадать в новый реестр НБУ. А также не выписаны новые ограничения для них: сколько именно нарушителям оставят счетов, электронных кошельков, какие суммы будет позволено переводить. Согласно законопроекту, все это Нацбанк будет определять самостоятельно и утверждать своими документами.

При этом людям и бизнесу разрешат проверять, не попали ли они в реестр Нацбанка, и обжаловать это, если были допущены ошибки.