Солнечные панели, станции или инверторы? Нардеп посоветовал, чем лучше запасаться украинцам из-за отключений

Сейчас устанавливать солнечные панели в частных домах или квартирах как источник альтернативного питания не следует. Ведь до весны достаточного количества солнечного света не будет, чтобы эти панели работали как следует.

Об этом Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, рассказал "Телеграфу" в материале "Каждый может сократить графики отключений: нардеп дал советы, как уменьшить потребление электричества".

Солнечные панели хороший источник питания, но при соответствующей погоде

Зимой лучше использовать станции с качественными аккумуляторами

Есть приборы, которые могут не только генерировать электроэнергию, но и сохранять

По словам Нагорняка, солнечные батареи сейчас, к сожалению, малоэффективны. Ведь солнца практически нет, поэтому генерация от солнечных панелей снижена или вообще отсутствует. Вот поэтому в зимний период на их рассчитывать не стоит.

Солнечная панель на балконе. Фото: открытые источники

Нардеп рекомендует тем, кто имеет финансовую возможность купить зарядную станцию с качественным аккумулятором от надежного производителя. Здесь важно проконсультироваться со специалистом, который установит и подсоединит этот прибор. Ведь в работе с зарядными станциями важно правильно и безопасно пользоваться ими.

"Это такое запасной устройство, которое поможет в квартире или доме обеспечить по крайней мере какие-то базовые вещи: интернет, освещение, подогрев воды, электрочайник. Я не говорю о подогреве полов или пользовании духовым шкафом или стиральной машинкой — эти вещи очень энергоемкие, и их не выдерживает ни один инвертор или аккумулятор. Поэтому важно разумно подходить к потреблению", — объясняет Нагорняк.

Зарядная станция. Фото: открытые источники

По его словам, если устанавливать альтернативный вид хранения электрической энергии — речь здесь не идет о генерации, а именно о хранении — важно, чтобы специалист правильно настроил это устройство. Чтобы оно могло накапливать электрическую энергию или брать из сети ее в ночное время, когда не будет нагрузки на энергосистему. А в утренние часы, когда возможные отключения, это устройство будет обеспечить комфортное пребывание в квартире или доме по крайней мере на несколько часов.

