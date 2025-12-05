И тепло в квартиру, и свет. Как ТЭЦ производит электроэнергию

Станция использует побочный продукт для отопления

В Украине более 20 крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые производят не только электричество. Они имеют довольно уникальный принцип работы, который помогает получать тепло, и ним можно отапливать дома.

"Телеграф" расскажет, как работают ТЭЦ и в чем их отличие от теплоэлектростанций (ТЭС). Заметим, что оба вида станций производят электричество путем сжигания топлива, но их конечный продукт несколько отличается.

Как работает ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) производит электричество и тепло путем сжигания топлива. Обычно это уголь или газ. С помощью сжигания топлива вода нагревается до пара, который под давлением вращает турбины. Это в свою очередь запускает генераторы, которые и производят электрический ток.

ТЭЦ

Основные этапы работы ТЭЦ:

Горение топлива. В котлах сжигается топливо, выделяя тепловую энергию.

В котлах сжигается топливо, выделяя тепловую энергию. Производство пара. Тепло нагревает воду, превращая ее в пар под высоким давлением.

Тепло нагревает воду, превращая ее в пар под высоким давлением. Вращение турбины. Полученный пар под давлением заставляет лопасти турбины вращаться.

Полученный пар под давлением заставляет лопасти турбины вращаться. Генерация тока. Турбина, соединенная с электрогенератором, превращает механическую энергию вращения в электрическую.

Турбина, соединенная с электрогенератором, превращает механическую энергию вращения в электрическую. Использование тепла. Часть пара отводится для централизованного теплоснабжения домов, а другая часть – для производства электроэнергии.

Чем отличается ТЭЦ от ТЭС

Фактически обе станции производят электроэнергию путем сжигания топлива и нагрева воды до пара. Однако ТЭС производит только электроэнергию, а вот ТЭЦ еще и тепло для отопления домов или предприятий. То есть на электроцентралях побочный продукт работы станции – тепло – используют, а не сбрасывают.

Бурштынная ТЭС

