Сонячні панелі, станції чи інвертори? Нардеп порадив, чим краще запасатися українцям через відключення

Альтернативні джерела живлення можуть забезпечити лише базові потреби

Наразі встановлювати сонячні панелі в приватних будинках чи квартирах як джерело альтернативного живлення не слід. Адже до весни достатньої кількості сонячного світла не буде, аби ці панелі працювали як треба.

Про це Сергій Нагорняк — народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Кожен може скоротити графіки відключень: нардеп дав поради, як зменшити споживання електрики".

Що треба знати:

Сонячні панелі гарне джерело живлення, але за відповідної погоди

Взимку краще використовувати станції з якісними акумуляторами

Є прилади, які можуть не тільки генерувати електроенергію, а й зберігати

За словами Нагорняка, сонячні батареї зараз, на жаль, малоефективні. Адже сонця практично немає, тому генерації від сонячних панелей знижена або взагалі відсутня. Саме тому в зимовий період на них розраховувати не варто.

Сонячні панелі на балконі. Фото: відкриті джерела

Нардеп рекомендує, тим, хто має фінансову можливість придбати зарядну станцію з якісним акумулятором від надійного виробника. Тут важливо проконсультуватися з фахівцем, який встановить і під'єднає цей прилад. Адже в роботі з зарядними станціями важливо правильно і безпечно користуватися ними.

"Це такий запасний пристрій, який допоможе в квартирі або будинку забезпечити принаймні якісь базові речі: інтернет, освітлення, підігрів води, електрочайник. Я не кажу про підігрів підлоги або користування духовою шафою чи пральною машинкою — ці речі дуже енергоємні, і їх не витримує жоден інвертор або акумулятор. Тому важливо розумно підходити до споживання", — пояснює Нагорняк.

Зарядна станція. Фото: відкриті джерела

За його словами, якщо встановлювати альтернативний вид зберігання електричної енергії — тут не йдеться про генерацію, а саме про зберігання — важливо, щоб фахівець правильно налаштував цей пристрій. Щоб він міг накопичувати електричну енергію або брати з мережі її в нічний час, коли не буде навантаження на енергосистему. А в ранкові години, коли можливі відключення, цей пристрій буде забезпечити комфортне перебування у квартирі або будинку принаймні на кілька годин.

