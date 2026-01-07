Свет побеждает тьму: как выглядит вечерний Харьков (фото)

Люди с радостью гуляют и фотографируются на новогодних локациях Харькова

Несмотря на строгие графики отключений света, в Харькове чувствуется новогодняя атмосфра. Невероятные по цвету и формам украшения на улицах города освещают радостные лица детей и их родителей.

Даже когда отсутствует электроэнергия, праздничная иллюминация придает городу особый шарм. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как выглядят вечерние улицы этого неповторимого города.

На улицах Харькова, несмотря на темноту, достаточно много прохожих и автомобилей. Некоторые гуляют с детьми возле празднично украшенной елки и фотографируются на фоне праздничной иллюминации.

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Дети на улицах вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Некоторые спешно проходят ярко освещенные праздничные локации, спеша в своих делах. А некоторые останавливаются и с удивленным видом рассматривают удивительные артобъекты.

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Разные по форме, цвету и яркости украшения поражают воображение харьковчан и гостей города. А также напоминают им о надежде, пробивающейся как свет через тьму.

Улицы вечернего Харькова удивляют ребятишек. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

Улицы вечернего Харькова. Фото Ян Доброносов

