Нет воды и тепла, а в школах продлены каникулы. Что со светом в Днепре и области и когда они восстановят

Электротранспорт в области не будет работать

В Днепре и области после атаки России в ночь на 8 января очень тяжелая ситуация с электроснабжением. В некоторых школах уже продлили каникулы до конца недели.

Что нужно знать:

Украинцев в Днепропетровской области призывают минимизировать использование мобильной связи

В области введены аварийные подключения, обычные графики не действуют

В результате атаки повреждены энергетические мощности

Как сообщает Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА, из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в заведениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно.

В результате российской атаки был поврежден важный энергообъект. Ситуация со светом в области пока тяжелая, однако энергетики начнут восстановительные работы как можно скорее. Зарядить гаджеты и павербанки, согреться можно в Пунктах несокрушимости.

Блэкаут в Днепре. Фото: "Суспільне"

Известно, что в Самаре медучреждения работают на резервном питании, водоснабжение подается из наполненных резервуаров, сообщил городской голова Сергей Резник. По районам общины функционируют колонки с технической водой. Утром 8 января откроются Пункты несокрушимости.

"Днепропетровская областная военная администрация просит ограничить пользование мобильной связью без необходимости. Все базовые станции операторов мобильной связи переводятся на питание от аккумуляторных батарей, ресурса которых ориентировочно хватит до 8 часов", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Днепре и Каменском

В Днепре действуют аварийные отключения света. Водоснабжение с 01:00 частично восстановлено жителям левобережья. Насосы работают на альтернативных источниках питания.

Блэкаут в Днепре. Фото: "Суспільне"

По данным городского головы Андрея Белоусова, в Каменском отсутствует свет у жителей Южного и частично Заводского районов, остановлено централизованное теплоснабжение правобережной части города. Больницы сейчас работают от генераторов. Водоснабжение возобновлено.

В обоих городах утром не будет работать электротранспорт. Компенсируют это автобусы, количество которых увеличат по некоторым маршрутам. В сети уже опубликовали графики, какие направления усилят в Днепре.

График движения общественного транспорта в Днепре

Из-за проблем с водоснабжением в некоторых районах Днепра уже образовались очереди у точек с продажей воды. Местные пытаются сделать запасы, ведь водоснабжение в полной мере еще не восстановлено.

Когда возобновят электроснабжение в Днепре и области

Пока точного ответа на это нет. Последствия атаки по энергообъектам уточняются. Энергетики уже работают на месте, однако им нужно время. Даже местные власти не могут спрогнозировать, когда вернут свет.

Большинство критических структур работают на генераторах. Отсутствие тепла обусловлено тем, что котельные остались без электроснабжения. Полное восстановление водоснабжения и тепла возможны только после стабилизации ситуации со светом и подачи электричества на объекты.

