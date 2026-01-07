Паспорта и виды на жительство в Украине стали дороже: новые цены с 2026 года

Среднее подорожание составило 75 гривен

Цены на оформление паспортов и других биометрических документов в Украине выросли с 1 января 2026 года. "Телеграф" расскажет, сколько теперь стоит их изготовление.

Почему стоимость увеличилась

Повышение цен связано с изменением стоимости бланков отдельных биометрических документов. Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение принял ГП "Полиграфический комбинат "Украина", который отвечает за их изготовление. В результате выросла именно составляющая стоимости бланков, тогда как размер административного сбора в большинстве случаев остался без изменений.

В то же время в ГМС подчеркивают, что бесплатное оформление ID-карты остается возможным только в одном случае — при первом получении паспорта гражданина Украины. Эта норма не изменилась и будет действовать в дальнейшем.

Образец украинского паспорта

Сколько стоят документы теперь

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты при оформлении до 20 рабочих дней теперь стоит 618 гривен. Из этой суммы 126 гривен составляет стоимость административной услуги, а 492 гривны — стоимость бланка. Ранее общая сумма составляла 558 гривен.

За срочное оформление ID-карты до 7 рабочих дней нужно заплатить 988 гривен. В эту сумму входят 496 гривен административного сбора и 492 гривны за бланк. До повышения общая стоимость составляла 928 гривен.

Выросла и стоимость паспорта гражданина Украины для выезда за границу. За стандартный срок оформления до 20 рабочих дней придется заплатить 1147 гривен, из которых 352 гривны — админуслуга, а 795 гривен — стоимость бланка. Ранее общая сумма составляла 1042 гривны.

Срочное оформление загранпаспорта до 7 рабочих дней теперь стоит 1787 гривен. Административная услуга в этом случае остается на уровне 992 гривен, а стоимость бланка выросла до 795 гривен. До 1 января 2026 года общая сумма составляла 1682 гривны.

Как выглядит загранпаспорт в Украине

Подорожали также виды на жительство в Украине.

Постоянный вид на жительство теперь стоит 1235 гривен . В эту сумму входят 496 гривен административной услуги, 654 гривны за бланк и 85 гривен государственной пошлины. Ранее общая стоимость составляла 1175 гривен.

теперь стоит . В эту сумму входят 496 гривен административной услуги, 654 гривны за бланк и 85 гривен государственной пошлины. Ранее общая стоимость составляла 1175 гривен. Стоимость временного вида на жительство выросла до 1140 гривен. Из них 452 гривны — административная услуга, 654 гривны — бланк и 34 гривны — государственная пошлина. До изменений общая сумма составляла 1080 гривен.

Цены на оформления паспортов и ВНЖ в Украине

В Государственной миграционной службе также уточнили порядок применения новых тарифов. Граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления на оформление документов до 31 декабря 2025 года включительно, получат документы по старым ценам.

В то же время лица, которые успели оплатить административные услуги до конца 2025 года, но не подали заявление, смогут оформить документы только после доплаты разницы по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.

Что важно знать

Повышение стоимости биометрических документов с 1 января 2026 года касается всех заявлений, поданных после этой даты, независимо от типа документа и категории заявителя.

Речь идет как о гражданах Украины, оформляющих или обменивающих паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорт для выезда за границу, так и об иностранцах и лицах без гражданства, подающих документы на временное или постоянное проживание в Украине.

Новые тарифы также применяются в случаях потери или повреждения документов, смены персональных данных, в частности фамилии, имени или других сведений, а также при плановой замене документов после завершения срока их действия.

ID-карта имеет ограниченный срок действия: для лиц в возрасте до 18 лет она выдается на четыре года, для совершеннолетних граждан — на десять лет. Загранпаспорт также оформляется сроком на четыре или десять лет в зависимости от возраста владельца.

Виды на временное и постоянное проживание в Украине имеют определенный срок действия и требуют своевременного продления или переоформления. В случае пропуска сроков владельцу придется оформлять новый документ по действующим тарифам, что может обойтись дороже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине банковская платёжная карта может быть заблокирована из-за действий мошенников или подозрительной активности. Чаще всего такая блокировка происходит в автоматическом режиме.