Исчез 46 лет назад и был найден повешенным в лесу: как сейчас выглядит могила легендарного композитора Ивасюка

Советские власти не давали установить памятник поэту долгие 11 лет

Менее полвека назад стало известно о смерти выдающегося композитора и поэта Владимира Михайловича Ивасюка. Он оставил незабываемый след в истории музыки Украины, а его трагическая смерть в 30 лет до сих пор окутана тайной.

Ивасюк родился 4 марта 1949 года в городе Кицмань Черновецкой области в семье педагогов. Его отец Михаил Григорьевич был писателем и ученым, а мама София Ивановна — учительницей. С детства Владимир проявлял музыкальные способности. Он владел игрой на фортепиано, гитаре, скрипке и виолончели.

В 15 лет сочинил свою первую песню на стихотворение отца — "Колыбельная". Во время учебы в школе основал вокально-инструментальный ансамбль под названием "Буковинка".

В 1966 году Ивасюк вместе с семьей переехал в Черновцы. Он поступил в Черновицкий государственный медицинский институт, однако уже в первый день был отчислен — причиной стал инцидент с бюстом Ленина: еще за два месяца до окончания школы, он с одноклассниками по неосторожности уронили памятник в родной Кицмани.

Фото: Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка

Фото: Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка

В 1970 году Владимир Ивасюк написал песни "Червона рута" и "Водограй", которые впервые прозвучали 13 сентября в прямом эфире передачи "Камертон хорошего настроения". Их исполнил дуэтом с Еленой Кузнецовой на Театральной площади в Черновцах. Украинцы слышали эти песни в исполнении подруги поэта Софии Ротару.

Ивасюк и Кузнецова. Фото: Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка

В 1973 году Ивасюк смог окончить Львовский медицинский институт, но истинной страстью его жизни была музыка. В сентябре 1974 года он поступил на композиторское отделение Львовской государственной консерватории. За свою короткую, но яркую жизнь композитор успел создать более сотни песен и около полусотни инструментальных произведений.

Самоубийство или смерть Владимира Ивасюка

В апреле 1979 года Ивасюк был в жюри I Республиканского конкурса артистов эстрады, проходившего в Хмельницком. В ночь с 23 на 24 апреля композитор отправился во Львов. Утром 24 апреля 1979 года он вышел из дома и с тех пор бесследно исчез.

Поиски продолжались с 27 апреля по 11 мая, однако в этот период дело о розыске было закрыто. Тело Владимира в повешенном состоянии было случайно найдено 18 мая 1979 года солдатом-радистом в Брюховецком лесу под Львовом. Следствие выдвинуло версию, что композитор, который ранее лечился во Львовской областной психиатрической больнице, покончил жизнь самоубийством. Близкие композитора отвергали эту версию. Самая распространенная — убийство выдающегося украинца советскими спецслужбами.

Мемориал Ивасюку на месте трагической гибели. Фото: wikipedia

Все материалы этого дела остаются в Москве и имеют статус "секретно". Судебная экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры Львовской области в 2019 году, подтвердила, что Ивасюк не мог совершить самоубийство самостоятельно.

Где похоронен Ивасюк и как выглядит могила

Похороны композитора состоялись 22 мая 1979 года во Львове — они стали массовым выражением протеста против советской власти. После их посещения многие люди лишались работы, а студентов отчисляли. Рядом с могилой Ивасюка долгое время круглосуточно находились сотрудники КГБ.

Памятник Ивасюку, в виде бронзовой фигуры его юного с роялем, на Лычаковском кладбище во Львове был возведен через 11 лет после его трагической гибели в 1979 году. Ранее на могиле Владимира находился деревянный крест, который несколько раз становился жертвой вандалов.

Могила Владимира Ивасюка во Львове. Фото: wikipedia

Напомним, что близкой подругой Ивасюку была София Ротару. Певица имеет в аннексированном Крыму летнюю дачу, которую не может продать до сих пор.