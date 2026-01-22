Почти за пол цены: за какими продуктами нужно бежать в "Сильпо" уже сейчас
Акционные предложения действуют до 28 января
Закупить продукты и другие товары можно очень выгодно, если знать об актуальных акциях в магазинах. Именно сейчас в "Сильпо" стартовала волна скидок на продукты питания, напитки, гигиенические средства и другие товары.
Экономия на некоторых позициях достигает почти половины первоначальной стоимости. "Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети супермаркетов "Сильпо", которые до 28 января продаются со скидками до 47%.
Какие товары подешевели
- Кукуруза Kwidzyn сахарная консервированная (400г) — 39,99 грн вместо 66,99 (скидка 40%)
- Пиво Stella Artois ж/б (0,5л) — 39,99 грн вместо 54,49 (но при условии покупки 4 банок)
- Сыр Cremiere de France Laita "Камамбер" 45% (250г) — 169 грн вместо 284 (скидка 40%)
- Сыр Крафтяр Сулугуни палочки белые (100г) — 39,90 грн вместо 67,90 (скидка 41%)
- Колбаса Casademont "Фуэт" экстра сыро-вяленая (170г) — 139 грн вместо 249 (скидка 44%)
- Йогурт Feels good По-гречески 3% (1кг) — 99,90 грн вместо 159 (скидка 37%)
- Картридж сменный для бритья Gillette Fusion5 (8шт) — 849 грн вместо 1599 (скидка 47%)
- Кассеты для бритья Gillette Mach3 Turbo (12шт) — 849 грн вместо 1499 (скидка 43%)
- Кофе молотый Buco Рецепт Италии (200г) — 159 грн вместо 294 (скидка 46%)
- Вермишель "Мивина" Street Food в соусе со вкусом терияки острая (75г) — 39,49 грн вместо 58,99 (скидка 33%)
Почему магазины делают скидки
Торговые сети регулярно снижают цены на товары по разным причинам. Одна из главных – освободить место на полках для нового завоза.
Кроме того, акции стимулируют покупателей почаще посещать магазины. Некоторые люди ошибочно полагают, что скидки делают только на продукты с коротким сроком годности, но это не так – сети также снижают цены на свежие товары, чтобы привлечь больше клиентов.
