Почти за пол цены: за какими продуктами нужно бежать в "Сильпо" уже сейчас

Акционные предложения действуют до 28 января

Закупить продукты и другие товары можно очень выгодно, если знать об актуальных акциях в магазинах. Именно сейчас в "Сильпо" стартовала волна скидок на продукты питания, напитки, гигиенические средства и другие товары.

Экономия на некоторых позициях достигает почти половины первоначальной стоимости. "Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети супермаркетов "Сильпо", которые до 28 января продаются со скидками до 47%.

Какие товары подешевели

Кукуруза Kwidzyn сахарная консервированная (400г) — 39,99 грн вместо 66,99 (скидка 40%)

Пиво Stella Artois ж/б (0,5л) — 39,99 грн вместо 54,49 (но при условии покупки 4 банок)

Сыр Cremiere de France Laita "Камамбер" 45% (250г) — 169 грн вместо 284 (скидка 40%)

Сыр Крафтяр Сулугуни палочки белые (100г) — 39,90 грн вместо 67,90 (скидка 41%)

Колбаса Casademont "Фуэт" экстра сыро-вяленая (170г) — 139 грн вместо 249 (скидка 44%)

Йогурт Feels good По-гречески 3% (1кг) — 99,90 грн вместо 159 (скидка 37%)

Картридж сменный для бритья Gillette Fusion5 (8шт) — 849 грн вместо 1599 (скидка 47%)

Кассеты для бритья Gillette Mach3 Turbo (12шт) — 849 грн вместо 1499 (скидка 43%)

Кофе молотый Buco Рецепт Италии (200г) — 159 грн вместо 294 (скидка 46%)

Вермишель "Мивина" Street Food в соусе со вкусом терияки острая (75г) — 39,49 грн вместо 58,99 (скидка 33%)

Скидки в "Сильпо"

Почему магазины делают скидки

Торговые сети регулярно снижают цены на товары по разным причинам. Одна из главных – освободить место на полках для нового завоза.

Кроме того, акции стимулируют покупателей почаще посещать магазины. Некоторые люди ошибочно полагают, что скидки делают только на продукты с коротким сроком годности, но это не так – сети также снижают цены на свежие товары, чтобы привлечь больше клиентов.

