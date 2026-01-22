Майже за пів ціни: за якими продуктами треба бігти у "Сільпо" вже зараз

Акційні пропозиції діють до 28 січня

Закупити продукти і інші товари можна дуже вигідно, якщо знати про актуальні акції у магазинах. Саме зараз у "Сільпо" стартувала хвиля знижок на продукти харчування, напої, засоби гігієни та інші товари.

Економія на деяких позиціях сягає майже половини початкової вартості. "Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі супермаркетів "Сільпо", які до 28 січня продаються зі знижками до 47%.

Які товари подешевшали

Кукурудза Kwidzyn цукрова консервована (400г) — 39,99 грн замість 66,99 (знижка 40%)

Пиво Stella Artois з/б (0,5л) — 39,99 грн замість 54,49 (але за умови купівлі 4 банок)

Сир Cremiere de France Laita "Камамбер" 45% (250г) — 169 грн замість 284 (знижка 40%)

Сир Крафтяр Сулугуні палички білі (100г) — 39,90 грн замість 67,90 (знижка 41%)

Ковбаса Casademont "Фует" екстра сиро-в'ялена (170г) — 139 грн замість 249 (знижка 44%)

Йогурт Feels good По-грецьки 3% (1кг) — 99,90 грн замість 159 (знижка 37%)

Картридж змінний для гоління Gillette Fusion5 (8шт) — 849 грн замість 1599 (знижка 47%)

Касети для гоління Gillette Mach3 Turbo (12шт) — 849 грн замість 1499 (знижка 43%)

Кава мелена Buco Рецепт Італії (200г) — 159 грн замість 294 (знижка 46%)

Вермішель "Мівіна" Street Food в соусі зі смаком теріякі гостра (75г) — 39,49 грн замість 58,99 (знижка 33%)

Знижки у "Сільпо"

Чому магазини роблять знижки

Торгові мережі регулярно знижують ціни на товари з різних причин. Одна з головних — звільнити місце на полицях для нового завезення.

Крім того, акції стимулюють покупців частіше відвідувати магазини. Деякі люди помилково думають, що знижки роблять лише на продукти з коротким терміном придатності, але це не так — мережі знижують ціни на свіжі товари, щоб залучити більше клієнтів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зберегти продукти без світла за допомогою пляшки. Спосіб працює безвідмовно.