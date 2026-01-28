Не портятся месяцами и сейчас за полцены: какие товары в "АТБ" выгодно взять про запас

Эти продукты можно смело брать больше

Большие сети супермаркетов постоянно устраивают акции и распродажи для покупателей. Скидки составляют 50 процентов, а иногда и больше. Однако не все товары следует покупать впрок даже по выгодной цене.

"Телеграф" выяснил, какие продукты и бытовые товары можно смело брать больше во время акций, чтобы сэкономить семейный бюджет.

Какие товары покупать про запас

Опытные покупатели знают, что лучше запасаться товарами, которые не портятся длительное время. Бытовая химия сохраняется годами, поэтому стиральные порошки, гели, кондиционеры и моющие средства можно смело брать большими упаковками. То же касается средств гигиены – зубных паст, шампуней, мыла, прокладок и туалетной бумаги.

Из продуктов питания долго хранятся крупы, макароны, растительное масло, сахар, соль и консервы. Кофе, чай и сгущенка также не портятся месяцами. Замороженные овощи, ягоды, рыба и мясо могут лежать в морозильнике полгода и более.

Что сейчас можно выгодно купить про запас в "АТБ"

Сейчас в сети "АТБ" действуют акции на товары, идеально подходящие для покупки впрок. Скидки на бытовую химию, кофе, чай и консервы продлятся до 3 февраля. Это хорошая возможность запастись всем необходимым по выгодной цене.

Бытовая химия:

Стиральный порошок Tide Aqua Puder Color (1,8 кг): 209 грн вместо 354,5 грн (скидка 51%)

Кондиционер для белья Lenor "Пробуждение весны" (0,987 л): 124,9 грн (скидка 50%, доступны разные ароматы)

Цены на некоторые виды кондиционеров и стиральных порошков снижены вдвое

Кофе:

Carte Noire растворимый сублимированный (140 г): 249,9 грн вместо 501,5 грн (скидка 50%)

Ambassador Majestic в зернах (1 кг): 565,9 грн вместо 1015,3 грн (скидка 44%)

Ambassador Dark Roast молотый (225 г): 131,9 грн вместо 236,5 грн (скидка 44%)

Цены на кофе в "АТБ"

Чай Мономах:

"1001 Nights" смесь черного и зеленого с ароматом винограда (30 пакетиков): 32,5 грн вместо 54,7 грн (скидка 40%)

"Exclusive Green Tea" зеленый китайский (28 пакетиков): 28,7 грн вместо 47,9 грн (скидка 40%)

"Earl Grey" черный с ароматом бергамота (45 пакетиков): 35,9 грн вместо 59,9 грн (скидка 40%)

Чай "Мономах" в ассортименте

Рыбные консервы:

Riga Gold лосось измельченный с овощами (230 г): 57,7 грн вместо 80,4 грн (скидка 28%)

Riga Gold натуральная сардина с оливковым маслом (240 г): 62,9 грн вместо 87,6 грн (скидка 28%)

Боцман натуральная сардина с маслом (230 г): 55,1 грн вместо 76,6 грн (скидка 28%)

Рыбные консервы со скидкой

На что обращать внимание во время покупок

Покупая товары впрок, обязательно проверяйте срок годности. Большие упаковки почти всегда выгоднее маленьких, если считать стоимость на единицу веса. Ориентируйтесь на акции и сезонные распродажи, ведь именно тогда можно сэкономить больше всего.

Не стоит покупать впрок быстропортящиеся продукты, даже если на них большая скидка. Лучше взять товары, которые точно используете несколько месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где дешевле купить продукты на борщ — в "Сильпо" или в "АТБ" — и сколько можно сэкономить.