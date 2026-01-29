В два раза дешевле бренда: найдена бюджетная замена одного из самых популярных товаров

Экономия выходит приличная

Многие большие сети супермаркетов в Украине имеют собственную продукцию. Она зачастую гораздо дешевле известных аналогов.

"Телеграф" рассказывает о продукте "Varto" (Varus), который можно купить в два раза дешевле брэндового аналога.

Так, например, набор одноразовых бритвенных станков Varto Soft (3 штуки с 2 лезвиями) можно приобрести по цене 23 гривны. Эта цена в несколько раз ниже, чем у самого известного аналога Gillette. Станки этой компании продаются в этом же магазине по цене 95 гривен (5 штук с 2 лезвиями).

Бритвенные станки Varto

Бритвенные станки Gillette

Таким образом выходит, что три упаковки станков от Varto (9 штук) обойдутся дешевле, чем одна упаковка (5 штук) от Gillette.

Что такое собственные брэнды супермаркетов.

Собственные торговые марки — это товары, производимые по заказу розничных сетей (супермаркетов, гипермаркетов) и продающиеся под брендом самой сети или разработанным ею уникальным названием. Они часто дешевле аналогов, так как не требуют расходов на рекламу и продвижение.

