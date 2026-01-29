В два раза дешевле бренда: найдена бюджетная замена одного из самых популярных товаров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экономия выходит приличная
Многие большие сети супермаркетов в Украине имеют собственную продукцию. Она зачастую гораздо дешевле известных аналогов.
"Телеграф" рассказывает о продукте "Varto" (Varus), который можно купить в два раза дешевле брэндового аналога.
Так, например, набор одноразовых бритвенных станков Varto Soft (3 штуки с 2 лезвиями) можно приобрести по цене 23 гривны. Эта цена в несколько раз ниже, чем у самого известного аналога Gillette. Станки этой компании продаются в этом же магазине по цене 95 гривен (5 штук с 2 лезвиями).
Таким образом выходит, что три упаковки станков от Varto (9 штук) обойдутся дешевле, чем одна упаковка (5 штук) от Gillette.
Что такое собственные брэнды супермаркетов.
Собственные торговые марки — это товары, производимые по заказу розничных сетей (супермаркетов, гипермаркетов) и продающиеся под брендом самой сети или разработанным ею уникальным названием. Они часто дешевле аналогов, так как не требуют расходов на рекламу и продвижение.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких магазинах продают яйца дешевле всего.