Цена на масло упала почти вдвое: в "Сильпо" заметили выгодную скидку

Акция действует только при покупке определенного количества товара

В супермаркете "Сільпо" на неделю зафиксировали снижение цены на сливочное масло "Селянское". Его продают со скидкой в 42%. Вместо 128 грн за пачку просят 74,99 грн.

На акцию в рамках Цинотижиков обратила внимание revizor_supermarketiv. Отметим — акционная цена действует только при покупке до 12 пачек масла по 180 г одним чеком. 13 пачка будет уже по обычной цене.

Масло "Селянское" по такой акционной цене можно найти не только в супермаркетах сети "Сільпо", но и в приложении и на сайте продавца. Скидка имеет ограниченный срок действия – до 4 февраля.

Потребоваться масло может уже в ближайшие месяцы — не за горами Масленица, которая начинается 16 февраля и Пасха, которая приходится на 5 апреля. Некоторые продукты, необходимые для приготовления традиционных блинов и куличей, можно приобрести уже сейчас по скидке. Кроме масла это может быть мука, масло, сахар и т.д.

Сколько хранится масло в морозилке

Если купить много сливочного масла – лишнее можно положить в морозильную камеру. Если поддерживать температуру от –12°C до –18°C, масло может храниться от 6 до 12 месяцев. Его лучше завернуть в пергаментную бумагу поверх оригинальной упаковки, чтобы предотвратить впитывание запахов. Чтобы масло было более вкусным, после морозилки оно должно полежать до 6 часов в холодильнике для правильной разморозки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в цинотижиках до 4 февраля от "Сільпо" кроме масла можно приобрести несколько видов сыра и колбас. Итого получится классический утренний бутерброд.