Пасха и Масленица "ударят" по карману: какие продукты нужно купить уже сейчас, чтобы не переплачивать вдвое

Какие продукты купить к праздникам сейчас

Праздничный стол на Масленицу и Пасху в этом году рискует обойтись украинцам в копеечку. Мука, масло, мясо и алкоголь дорожают регулярно, а перед самыми праздниками цены подскочат еще больше.

Есть простой способ не переплачивать – начать формировать праздничный запас уже в январе-феврале. "Телеграф" рассказывает, что именно стоит купить сейчас и почему это выгодно.

Мука, масло и сахар – база для блинов и куличей

Эти продукты составляют основу праздничной выпечки, а их стоимость растет из-за более дорогой энергии и логистики. Мука и масло купить уже сейчас будет дешевле, чем в марте-апреле.

Сейчас в "Сильпо" действуют акционные цены на муку, ванильный сахар и сгущенку. Масло можно купить со скидкой в "АТБ". Обычный белый сахар тоже выгоднее брать в "АТБ".

Акционные цены на муку в "Сильпо"

Ванильный сахар и сгущенка в "Сильпо"

Белый сахар выгоднее купить в "АТБ"

Масло в "АТБ" также продается со скидками

Отдельно стоит купить:

Сухофрукты (изюм, курага, цукаты)

Мак для начинок

Орехи

Специи (ваниль, корица)

Эти продукты занимают мало места, имеют долгий срок годности, но исчезают с полок первыми перед Пасхой. На рынках их цены традиционно "кусаются" в последние недели перед праздником.

Консервы и рыбу лучше взять сейчас

Рыбные консервы для салатов, горошек и другие заготовки могут прибавить в цене 10-15% ближе к апрелю. Их срок годности позволяет купить все необходимое уже сегодня.

Акционные цены на консервированные горошек, кукурузу и ананасы в "АТБ"

Рыбные консервы в "АТБ"

Заранее можно смело покупать консервированные овощи, как горошек, кукурузу, оливки, а также фрукты. В Сети "АТБ" и "Сильпо" регулярно проходят распродажи таких товаров.

Консервированные оливки в "Сильпо"

Масло, мясо и сало — заморозьте и сэкономьте

Наибольший риск подорожания касается продуктов, требующих охлаждения. Сливочное масло продолжает расти в цене из-за дефицита сырья.

Купить качественное масло сейчас и положить в морозилку – разумное решение. Со скидкой его можно взять и в "Сильпо", и в "АТБ".

Цены на масло в "Сильпо"

Акции в "АТБ"

Мясо перед Пасхой традиционно становится "золотым". Сало, свинина для буженины и говядина резко дорожают в апреле. Если купить свежее мясо сейчас и заморозить, можно сэкономить 15–20% стоимости. К тому же удастся избежать очередей и ажиотажа в канун праздника.

Декор, формы и мелочи – не ждите последнего момента

Бумажные формы для куличей, салфетки, свечи и краски для яиц за месяц до праздника выставляются по премиальным ценам. На маркетплейсах стоимость праздничной атрибутики взлетает за две недели до Пасхи.

Покупка этих товаров в межсезонье – самый простой способ сохранить бюджет. Тематические Пасхальные товары уже появляются в продаже, поэтому можно выбирать из полного ассортимента.

Чего не стоит покупать раньше времени

Яйца за год подорожали более чем на 40%, но их не нужно покупать раньше, чем за 10-14 дней до праздника. Причина – ограниченный срок хранения.

Свежие овощи тоже лучше покупать непосредственно перед праздниками. Хотя их цена достигнет пика именно в апреле, запасти их раньше времени все равно не получится.

Главный совет экспертов – формировать праздничную корзину постепенно. Это позволит распределить финансовую нагрузку и избежать переплат через сезонный ажиотаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие товары в "АТБ" выгодно набрать впрок. Они не портятся месяцами и сейчас за полцены.