Пасха и Масленица "ударят" по карману: какие продукты нужно купить уже сейчас, чтобы не переплачивать вдвое
Какие продукты купить к праздникам сейчас
Праздничный стол на Масленицу и Пасху в этом году рискует обойтись украинцам в копеечку. Мука, масло, мясо и алкоголь дорожают регулярно, а перед самыми праздниками цены подскочат еще больше.
Есть простой способ не переплачивать – начать формировать праздничный запас уже в январе-феврале. "Телеграф" рассказывает, что именно стоит купить сейчас и почему это выгодно.
Мука, масло и сахар – база для блинов и куличей
Эти продукты составляют основу праздничной выпечки, а их стоимость растет из-за более дорогой энергии и логистики. Мука и масло купить уже сейчас будет дешевле, чем в марте-апреле.
Сейчас в "Сильпо" действуют акционные цены на муку, ванильный сахар и сгущенку. Масло можно купить со скидкой в "АТБ". Обычный белый сахар тоже выгоднее брать в "АТБ".
Отдельно стоит купить:
- Сухофрукты (изюм, курага, цукаты)
- Мак для начинок
- Орехи
- Специи (ваниль, корица)
Эти продукты занимают мало места, имеют долгий срок годности, но исчезают с полок первыми перед Пасхой. На рынках их цены традиционно "кусаются" в последние недели перед праздником.
Консервы и рыбу лучше взять сейчас
Рыбные консервы для салатов, горошек и другие заготовки могут прибавить в цене 10-15% ближе к апрелю. Их срок годности позволяет купить все необходимое уже сегодня.
Заранее можно смело покупать консервированные овощи, как горошек, кукурузу, оливки, а также фрукты. В Сети "АТБ" и "Сильпо" регулярно проходят распродажи таких товаров.
Масло, мясо и сало — заморозьте и сэкономьте
Наибольший риск подорожания касается продуктов, требующих охлаждения. Сливочное масло продолжает расти в цене из-за дефицита сырья.
Купить качественное масло сейчас и положить в морозилку – разумное решение. Со скидкой его можно взять и в "Сильпо", и в "АТБ".
Мясо перед Пасхой традиционно становится "золотым". Сало, свинина для буженины и говядина резко дорожают в апреле. Если купить свежее мясо сейчас и заморозить, можно сэкономить 15–20% стоимости. К тому же удастся избежать очередей и ажиотажа в канун праздника.
Декор, формы и мелочи – не ждите последнего момента
Бумажные формы для куличей, салфетки, свечи и краски для яиц за месяц до праздника выставляются по премиальным ценам. На маркетплейсах стоимость праздничной атрибутики взлетает за две недели до Пасхи.
Покупка этих товаров в межсезонье – самый простой способ сохранить бюджет. Тематические Пасхальные товары уже появляются в продаже, поэтому можно выбирать из полного ассортимента.
Чего не стоит покупать раньше времени
Яйца за год подорожали более чем на 40%, но их не нужно покупать раньше, чем за 10-14 дней до праздника. Причина – ограниченный срок хранения.
Свежие овощи тоже лучше покупать непосредственно перед праздниками. Хотя их цена достигнет пика именно в апреле, запасти их раньше времени все равно не получится.
Главный совет экспертов – формировать праздничную корзину постепенно. Это позволит распределить финансовую нагрузку и избежать переплат через сезонный ажиотаж.
