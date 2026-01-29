Скидки на все, даже на акционные товары: украинка показала лайфхак, как сэкономить на продуктах (фото)

Например, пачку сока можно купить за 25 гривен

Украинка в соцсети поделилась способом сэкономить на покупках в супермаркете. Она рассказала о простой схеме, которая позволяет платить меньше за продукты и получать скидку на всю корзину.

По ее словам, речь идет о заказе через мобильное приложение "Фора". Автор поста отметила, что уже некоторое время пользуется этой возможностью и видит реальную экономию.

В своем посте женщина подробно описала условия акции и привела конкретные примеры цен. Она подчеркнула, что скидка действует даже на акционные товары, а доставка бесплатная.

Подпись пользователя:

"Хорошая возможность сэкономить деньги на продуктах. Уже месяц пользуемся акцией от Фори закажи в приложении в среду и субботу на сумму не менее 1500 грн, оплати картой Mastercard и получи -15% на все товары в корзине, в том числе на акционные. Бесплатная доставка. Кто там говорил, что консервация дорогая?) У меня получается 51 грн за банку огурцов 680 мл, а сок вообще по 25 грн."

Отдельно автор сообщила, на какие товары предложение не действует:

алкогольные напитки (в том числе слабоалкогольные);

табачные изделия, предметы, связанные с их употреблением, травяные курительные изделия, электронные сигареты, заправочные контейнеры, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания;

подарочные сертификаты;

пополнение счетов.

