Цена упала на 100 гривен и больше: какие деликатесы в "Сильпо" сейчас продают с огромными скидками

Что подешевело в "Сильпо" на этой неделе

Любители сыров и колбас могут сэкономить до половины стоимости покупки. В сети "Сильпо" стартовали очередные "Ценотижики" с выгодными предложениями на популярные продукты. На некоторых позициях можно сэкономить 100 гривен и даже больше.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети Сильпо, которые до 4 февраля можно приобрести по акционным ценам.

В "Сільпо" объясняют: "Ценотижики — это товары со скидками, которые вы любите. Они появляются еженедельно с четверга по среду в супермаркетах "Сильпо", на сайте silpo.ua и в приложении "Сильпо". Акция действует при наличии товара в супермаркете." Новое предложение действует с 29 января по 04 февраля.

В этот раз среди акционных позиций оказались как твердые и плавленые сыры, так и сосиски и салями. Скидки на отдельные товары составляют 40–50%, что позволяет приобрести продукцию значительно дешевле обычной стоимости.

Список товаров, продающих со скидками

Сыр Polmlek Гауда 43%, 100г — 29,90 грн вместо 59,90 грн (скидка 50%)

Крем-сыр "Премия"® 20%, 135г — 49,99 грн вместо 74,99 грн (скидка 33%)

Сыр Jager "Моцарелла" 45% из коровьего молока, 125г — 39,99 грн вместо 71,49 грн (скидка 44%)

Сыр Deli Q Daily Гауда 48% слайсы, 500г — 199,00 грн вместо 399,00 грн (скидка 50%)

Сыр плавленый Edeldam Сливочный 20%, 64г — 12,99 грн вместо 21,99 грн (скидка 41%)

Скидки на сыры

Сосиски "Глобино" "Нямские" с курятиной в/х, 100г — 27,90 грн вместо 38,40 грн (скидка 27%)

Колбаса "Алан" "Президентская" с/у в/г нарезка, 80г — 69,99 грн вместо 97,99 грн (скидка 29%)

Сосиски из мяса птицы Мясная Гильдия Мини с индейкой, 0,3 кг — 54,99 грн вместо 99,00 грн (скидка 44%)

Колбаса "Премия"® Салями Золотистая с/к в/х, нарезка, 80г — 49,99 грн вместо 69,49 грн (скидка 28%)

Колбаса Фарро Салями Баварская в/к в/г, 480г — 199,00 грн вместо 329,00 грн (скидка 40%)

Колбачи по акции

Наибольшее снижение цены получили сыры Гауда и фасованные слайсы, а также сосиски с индейкой. В части случаев разница между старой и новой ценой составляет более 100 гривен.

