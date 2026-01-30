Рус

Ціна на масло впала майже вдвічі: у "Сільпо" помітили вигідну знижку

Галина Михайлова
Читать на русском
Сільпо Новина оновлена 30 січня 2026, 09:27
Акція діє тільки при купівлі певної кількості товару

В супермаркеті "Сільпо" на тиждень зафіксували зниження ціни на вершкове масло "Селянське". Його продають зі знижкою у 42%. Замість 128 грн за пачку просять 74,99 грн.

На акцію в рамках Цінотижиків звернула увагу revizor_supermarketiv. Зазначимо — акційна ціна діє тільки при купівлі до 12 пачок масла по 180 грамів одним чеком. 13 пачка буде вже за звичайною ціною.

Масло "Селянське" за такою акційною ціною можна знайти не тільки в супермаркетах мережі "Сільпо", а й в додатку та на сайті продавця. Знижка має обмежений термін дії — до четвертого лютого.

Знадобитись масло може вже в найближчі місяці — не за горами Масниця, яка починається 16 лютого та Великдень, що припадає на 5 квітня. Деякі продукти, які потрібні для приготування традиційних млинців та пасок можна придбати вже зараз за знижкою. Окрім масла це можуть бути борошно, олія, цукор тощо.

Скільки зберігається масло в морозилці

Якщо купити багато вершкового масла — зайве можна покласти в морозильну камеру. Якщо підтримувати температуру від -12°C до -18°C, масло може зберігатися від 6 до 12 місяців. Його краще завернути у пергаментний папір поверх оригінальної упаковки, щоб запобігти вбиранню запахів. Щоб масло було смачнішим, після морозилки воно має полежати до 6 годин в холодильнику для правильного розморожування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в цінотижиках до 4 лютого від "Сільпо" окрім масла можна придбати кілька видів сира та ковбас. Разом вийде класичний ранковий бутерброд.

#Акція #Вершкове масло #Знижка #Сільпо #масло