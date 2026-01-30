Ціна на масло впала майже вдвічі: у "Сільпо" помітили вигідну знижку
Акція діє тільки при купівлі певної кількості товару
В супермаркеті "Сільпо" на тиждень зафіксували зниження ціни на вершкове масло "Селянське". Його продають зі знижкою у 42%. Замість 128 грн за пачку просять 74,99 грн.
На акцію в рамках Цінотижиків звернула увагу revizor_supermarketiv. Зазначимо — акційна ціна діє тільки при купівлі до 12 пачок масла по 180 грамів одним чеком. 13 пачка буде вже за звичайною ціною.
Переглянути в Threads
Масло "Селянське" за такою акційною ціною можна знайти не тільки в супермаркетах мережі "Сільпо", а й в додатку та на сайті продавця. Знижка має обмежений термін дії — до четвертого лютого.
Знадобитись масло може вже в найближчі місяці — не за горами Масниця, яка починається 16 лютого та Великдень, що припадає на 5 квітня. Деякі продукти, які потрібні для приготування традиційних млинців та пасок можна придбати вже зараз за знижкою. Окрім масла це можуть бути борошно, олія, цукор тощо.
Скільки зберігається масло в морозилці
Якщо купити багато вершкового масла — зайве можна покласти в морозильну камеру. Якщо підтримувати температуру від -12°C до -18°C, масло може зберігатися від 6 до 12 місяців. Його краще завернути у пергаментний папір поверх оригінальної упаковки, щоб запобігти вбиранню запахів. Щоб масло було смачнішим, після морозилки воно має полежати до 6 годин в холодильнику для правильного розморожування.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в цінотижиках до 4 лютого від "Сільпо" окрім масла можна придбати кілька видів сира та ковбас. Разом вийде класичний ранковий бутерброд.