Банки как "карательные органы"? Украинцев хотят обложить жестким финмониторингом и проверять каждый шаг

Как новые правила от правительства могут усложнить жизнь миллионам украинцев

Правительство предложило обязать украинцев сообщать, где они живут, когда открывают счет в банке — нужно будет приносить договоры аренды или квитанции за коммуналку. Эксперты говорят, что такой практики нет нигде в мире.

Чтобы открыть обычный счет придется приносить кучу бумаг — от договора аренды квартиры до налоговой декларации. Такие нормы заложены в правительственный законопроект №14327 о создании реестра банковских счетов и ячеек. Почему эксперты называют это беспрецедентным вмешательством в частную жизнь граждан, рассказывает "Телеграф".

При открытии банковского счета могут устроить настоящий допрос

Если раньше для открытия счета достаточно было показать паспорт, то теперь банки могут потребовать подтверждения фактического места жительства. Это значит, что людям нужно будет приносить либо договор аренды жилья, либо счета за коммунальные услуги. Такие изменения прописаны в законопроекте №14237.

Карта законопроекта — скриншот с сайта Верховной Рады

Но это еще не всё. Документ также обязывает украинцев предоставлять банкам информацию об источниках своих доходов. Фактически людям придется показывать налоговые декларации, трудовые договоры или выписки из других счетов.

Законопроект находится на расстоянии у комитета

Законопроект также предусматривает введение штрафов за любые нарушения этих требований. По новым правилам простые граждане окажутся в условиях гораздо хуже, чем так называемые PEP — депутаты, министры и другие публичные лица.

Банки должны зарабатывать деньги, а не шпионить за клиентами — эксперт

Руслан Черный, экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" не скрывает своего удивления. В комментарии журналистам "Телеграфа" он говорит:

"Впервые такое слышу. Я не знаю, чтобы такая практика была в какой-то стране. Банки — это коммерческие институции, которые должны зарабатывать, а не карательные органы, которые следят за своими клиентами".

Руслан Черный

Эксперт отмечает, что Национальный банк в последнее время, напротив, пытался упростить жизнь украинцам. В прошлом году регулятор разрешил удаленную идентификацию клиентов по телефону. Благодаря этому банки смогли продолжать обслуживать тех клиентов, которые находятся за границей.

Фрагмент пояснительной записки законопроекта.

Это мнение разделяет также Дмитрий Алексеенко, исполнительный директор Лиги аудиторов Украины.

Это очень странная инициатива правительства. Создавать дополнительные трудности на ровном месте – это отдельное искусство нашей власти. Сейчас этот закон совсем неуместен, он лишь создает дополнительные трудности в и без того непростой ситуации. Под лозунгом евроинтеграции и синхронизации законодательной базы с законами ЕС, правительство часто продуцирует очень странные и откровенно вредные инициативы. Которые совсем не актуальны для вступления в ЕС, Дмитрий Алексеенко.

Дмитрий Алексеенко

По его мнению, то, что законопроект отложили — хорошо, ведь он нуждается в значительной доработке. В таком виде его принимать нельзя, это лишь усложнит жизнь гражданам, считает Алексеенко.

Что предлагает законопроект:

Подтверждение фактического места жительства для открытия счета.

Раскрытие источников доходов перед банком.

Создание реестра банковских счетов и ячеек.

Штрафы за непредоставление информации.

Депутаты устроили ссору и сняли законопроект с рассмотрения

Финансовый комитет Верховной Рады сегодня рассматривал этот законопроект. Нардеп Ярослав Железняк рассказал в своем телеграмм-канале, что обсуждение превратилось в ссору, которая длилась более часа.

Железняк пишет:

"Очень странная инициатива и позиция правительства. Закон очень сильно ужесточает требования к финмониторингу физических лиц. В том числе нужно будет подтверждать даже свое проживание условно выписками коммунальных платежей. Или для подтверждения транзакции нужно будет представить акты выполненных работ".

Железняк обращает внимание, что депутаты подготовили альтернативный законопроект №14327-1. В нем предлагается другой подход — сначала перезагрузить систему финансового мониторинга, а уже потом, когда Украина вступит в Евросоюз, внедрять более жесткие нормы типа реестра счетов.

Депутат подчеркивает логику такого подхода:

"Что очень логично? Сначала нормальная работа госорганов, а потом уже усиление и без того тяжелого финмона для граждан".

В результате, правительственный законопроект даже не стали принимать к рассмотрению. Депутаты договорились наработать новую, доработанную версию документа.

Напомним, "Телеграф" писал, что эксперты назвали худший способ хранения сбережений во время войны. Некоторые из них привычны для каждого украинца.