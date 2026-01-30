Наличные, карточка или биткоин: назван худший способ хранения сбережений во время войны

Забудьте о долларах в ящике: почему "заначка" на черный день может превратиться в бумагу и советующие банкиры

Из-за постоянных отключений света не работают банкоматы, а доступ к наличным ограничен. Особенно это касается небольших городов и городков, где часто есть только 1-2 банкомата на весь населенный пункт. В этой ситуации важно знать, где безопаснее хранить свои средства — на банковских карточках, наличными или, возможно, стоит обратить внимание на криптовалюту.

"Телеграф" рассказывает, что советуют финансовые эксперты тем, кто хочет защитить свои сбережения во время блекаутов.

Почему наличные деньги под подушкой — это самый плохой вариант, даже если банкоматы не работают

Экономист Тарас Козак объясняет, что вопрос хранения денег можно разделить на несколько частей в зависимости от цели. Денежные средства необходимы для ежедневных покупок, для защиты от обесценивания или для заработка. Каждая цель подразумевает свой инструмент.

Экономист Тарас Козак

Для повседневных затрат наилучшим вариантом остается карта. "Даже несмотря на отключение электроэнергии, бизнесы работают на генераторах, у них есть возможность подключения терминалов, через которые можно оплачивать картой товары и услуги", — говорит экономист. В то же время он советует иметь небольшую сумму наличными на всякий случай.

Однако Козак предостерегает: наличные — это самый опасный способ хранения средств. "Их можно потерять, их могут украсть. Возможно также, к примеру, попадание шахеда или ракеты в квартиру. Все может сгореть. Кроме того, можно забыть, где вы положили деньги. Поэтому средства, которые хранятся наличными, обычно больше всего теряются", — подчеркивает эксперт.

Банковская система надежнее, чем кажется: эксперт развенчивает мифы

Казак отмечает, что банки хранят все данные в облаках за границей, поэтому никакие бомбардировки не приведут к потере информации о ваших счетах. "Сами по себе банки надежны, и хранение информации у них надежное. Поэтому карточка — это хороший вариант", — объясняет он в комментарии журналистке "Телеграфа".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса согласен с этим подходом. По его мнению, перебои со светом временные и не должны влиять на долгосрочное решение о хранении средств. "Просто нужно понимать, что определенный ограниченный набор кэша у вас всегда должен быть. Ваши расходы на один день, может, два дня. А все остальное должно быть на карте", — советует Фурса.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Криптовалюта – это пузырь, который может лопнуть в любой момент

Относительно криптовалюты, оба эксперта настроены скептически. Казак называет ее худшим способом хранения средств. Этому есть несколько причин. "Во-первых, это не то, чтобы нелегальный, но такой серый способ, потому что доходы от крипты непонятно как облагать налогом. Государство пока не урегулировало это все", — говорит экономист.

Вторая проблема — высокая волатильность (изменчивость цены актива — Ред.) "Стоимость криптовалюты может вырасти в два раза, а может в пять раз упасть. Поэтому она не подходит для хранения денег. Есть люди, кто умеют зарабатывать на крипте деньги, а вот просто положить, чтобы лежало — это очень рискованно", — сказал он.

Сергей Фурса еще более категоричен.

Криптовалюта – это спекулятивный инструмент. Если вы не разбираетесь в этих моментах, то лучше не начинать. Крипта – это пузырь, который в любой момент может стоить ноль, Сергей Фурса.

Доллары в ящике тоже не спасут: инфляция работает даже в валюте

Где лучше

Многие украинцы привыкли держать сбережения в долларах, но Козак объясняет, что у валюты те же риски, что и гривневая наличность — ее можно потерять, украсть или уничтожить. Кроме того, курс гривны по отношению к доллару остается относительно стабильным.

"Весь 25-й год курс стоял на месте — 42 гривны за доллар. Сейчас 43 гривны за доллар, но что будет дальше? Может снова будет 42, может будет 43, может 44. Это трудно спрогнозировать", — говорит экономист.

Важно понимать, что валюта тоже имеет инфляцию. "В долларах товары тоже дорожают. Если посмотреть стоимость квартиры, то когда-то квартира в Киеве стоила от 10-15 тысяч долларов, а хорошая квартира сейчас — 100-150. То есть все в долларах тоже дорожает", — объясняет Козак.

Сколько наличных реально нужно иметь дома во время блекаутов

Оба эксперта сходятся во мнении, что наличные деньги нужны, но в ограниченном количестве. Фурса советует держать дома сумму на один-два дня расхода. "У вас должен быть кэш на один день. Этого вам предостаточно. Ваши расходы на один день, может, два дня. А все остальное должно быть на карте", — говорит он.

Казак добавляет, что небольшая сумма наличными должна быть именно в случае ухудшения ситуации с электроснабжением. Но основные средства он советует держать на карте или использовать финансовые инструменты, позволяющие защититься от инфляции.

Итак, банковская карта остается самым безопасным и удобным способом хранения денег даже во время блекаутов. Наличные деньги нужны только в минимальном количестве — максимум несколько тысяч гривен.

