Банки як "каральні органи"? Українців хочуть обкласти жорстким фінмоніторингом та перевіряти кожен крок

Як нові правила від уряду можуть ускладнити життя мільйонам українців

Уряд запропонував зобов'язати українців повідомляти, де вони живуть, коли відкривають рахунок у банку — треба буде приносити договори оренди чи квитанції за комуналку. Експерти кажуть, що такої практики немає ніде у світі.

Щоб відкрити звичайний рахунок, доведеться приносити купу паперів — від договору оренди квартири до податкової декларації. Такі норми закладені в урядовий законопроект №14327 про створення реєстру банківських рахунків та комірок. Чому експерти називають це безпрецедентним втручанням у приватне життя громадян, розповідає "Телеграф".

При відкритті банківського рахунку можуть влаштувати справжній допит

Якщо раніше для відкриття рахунку достатньо було показати паспорт, то тепер банки зможуть вимагати підтвердження фактичного місця проживання. Це означає, що людям треба буде приносити або договір оренди житла, або рахунки за комунальні послуги. Такі зміни прописані у законопроєкті №14237.

Але це ще не все. Документ також зобов'язує українців надавати банкам інформацію про джерела своїх доходів. Фактично людям доведеться показувати податкові декларації, трудові договори чи виписки з інших рахунків.

Законопроєкт перебуває на розляді у комітету

Законопроект також передбачає введення штрафів за будь-які порушення цих вимог. За новими правилами прості громадяни опиняться в набагато гірших умовах, ніж так звані PEP — депутати, міністри та інші публічні особи.

Банки мають заробляти гроші, а не шпигувати за клієнтами — експерт

Руслан Чорний, економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб", не приховує свого здивування. У коментарі журналістам "Телеграфу" він каже:

"Вперше таке чую. Я не знаю щоб така практика була в якійсь країні. Банки — це комерційні інституції, які мають заробляти прибуток, а не каральні органи, що слідкують за своїми клієнтами".

Експерт наголошує, що Національний банк останнім часом, навпаки, намагався спростити життя українцям. Торік регулятор дозволив віддалену ідентифікацію клієнтів по телефону. Завдяки цьому банки змогли продовжувати обслуговувати тих клієнтів, які перебувають за кордоном.

Фрагмент пояснювальної записки законопроєкту.

Цю думку поділяє також Дмитро Олексієнко, виконавчий директор Ліги аудиторів України.

Це дуже дивна ініціатива уряду. Створювати додаткові труднощі на рівному місті — це окреме мистецтво нашої влади. Зараз цей закон зовсім недоречний, він лише створює додаткові труднощі в і без того складній ситуації. Під гаслом евроінтеграції та синхронізації законодавчої бази з законами ЄС, уряд часто-густо продукує дуже дивні та відверто шкідливі ініціативи. Які зовсім не актуальні до вступу у ЄС, Дмитро Олексієнко.

На його думку, те, що законопроєкт відклали — добре, адже він потребує значного доопрацювання. У такому вигляді його приймати не можна, це лише ускладнить життя громадянам, вважає Олексієнко.

Що пропонує законопроєкт:

Підтвердження фактичного місця проживання для відкриття рахунку.

Розкриття джерел доходів перед банком.

Створення реєстру банківських рахунків і комірок.

Штрафи за ненадання інформації.

Депутати влаштували годинну сварку та зняли законопроект з розгляду

Фінансовий комітет Верховної Ради сьогодні розглядав цей законопроект. Нардеп Ярослав Железняк розповів у своєму телеграм-каналі, що обговорення перетворилося на сварку, яка тривала понад годину.

Железняк пише:

"Дуже дивна ініціатива та позиція Уряду. Закон дуже сильно посилює вимоги до фінмону по фізичним особам. В тому числі треба буде підтверджувати навіть своє проживання умовно виписками комунальних платежів. Або для підтвердження транзакції треба буде подати акти виконаних робіт".

Железняк звертає увагу, що депутати підготували альтернативний законопроект №14327-1. У ньому пропонується інший підхід — спочатку перезавантажити систему фінансового моніторингу, а вже потім, коли Україна вступить до Євросоюзу, впроваджувати жорсткіші норми на кшталт реєстру рахунків.

Депутат підкреслює логіку такого підходу:

"Що дуже логічно? Спочатку нормальна робота держорганів, а потім вже посилення і так тяжкого фінмону для громадян".

У результаті урядовий законопроект навіть не стали приймати до розгляду. Натомість депутати домовилися напрацювати нову, доопрацьовану версію документа.

