Есть три причины: почему банки блокируют карты и как это предотвратить

Срабатывание системы безопасности банка может автоматически ограничить возможности платежной карты клиента

В Украине, из-за действий мошенников или подозрительной активности, банковская платежная карта может быть заблокирована. Чаще это осуществляется в автоматическом режиме.

Блокировка карты возможна в нескольких случаях и вполне возможно, что это происходит с целью защиты средств клиента. Об этом "Телеграфу" рассказала заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.

Как отметила банкирша, есть три главных основания для наложения ограничений. В то же время, даже от автоматической блокировки платежной карты можно защититься.

"Во-первых, могут сработать технические маркеры, очень часто это называют "словами-триггерами", например, в случае неверного указания назначения платежа. Очень важно, чтобы клиент четко указывал, за что он платит. Если вы производите оплату в интернете, то в назначении платежа не стоит придумывать что-то необычное: стандартная фраза "оплата за товар/услугу" — это предохранитель от возможной блокировки карты", — объяснила Довгальская.

Она указала, что вторым основанием для блокировки карты являются "поведенческие аномалии". В частности, очень частые переводы в течение короткого времени или резкая "активность" карты клиента, после длительного перерыва.

"В-третьих, причиной блокировки может стать даже отсутствие Bluetooth-сигнала от доверенного устройства (часов/наушников) при регистрации карты на новом смартфоне", — отметила банкирша.

Анна Довгальская

Как действовать при блокировке карты

Прежде всего, по словам Довгальской, если карта попала под ограничения и временно заблокирована, следует сохранять спокойствие. Блокировка может сработать как "защитный щит", чтобы мошенники не могли быстро воспользоваться картой и снять средства.

"Необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты, или пройти верификацию в банковском приложении на смартфоне. Но ни в коем случае не звонить на неизвестный номер, с которого принят вызов от якобы работника банка. В прямом общении с работником банка станет понятна причина блокировки карты", — пояснила Довгальская.

