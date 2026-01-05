Укр

Есть три причины: почему банки блокируют карты и как это предотвратить

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блокировка банковских карт
Блокировка банковских карт. Фото Коллаж "Телеграфа"

Срабатывание системы безопасности банка может автоматически ограничить возможности платежной карты клиента

В Украине, из-за действий мошенников или подозрительной активности, банковская платежная карта может быть заблокирована. Чаще это осуществляется в автоматическом режиме.

Блокировка карты возможна в нескольких случаях и вполне возможно, что это происходит с целью защиты средств клиента. Об этом "Телеграфу" рассказала заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.

Как отметила банкирша, есть три главных основания для наложения ограничений. В то же время, даже от автоматической блокировки платежной карты можно защититься.

"Во-первых, могут сработать технические маркеры, очень часто это называют "словами-триггерами", например, в случае неверного указания назначения платежа. Очень важно, чтобы клиент четко указывал, за что он платит. Если вы производите оплату в интернете, то в назначении платежа не стоит придумывать что-то необычное: стандартная фраза "оплата за товар/услугу" — это предохранитель от возможной блокировки карты", — объяснила Довгальская.

Она указала, что вторым основанием для блокировки карты являются "поведенческие аномалии". В частности, очень частые переводы в течение короткого времени или резкая "активность" карты клиента, после длительного перерыва.

"В-третьих, причиной блокировки может стать даже отсутствие Bluetooth-сигнала от доверенного устройства (часов/наушников) при регистрации карты на новом смартфоне", — отметила банкирша.

Анна Довгальская
Анна Довгальская

Как действовать при блокировке карты

Прежде всего, по словам Довгальской, если карта попала под ограничения и временно заблокирована, следует сохранять спокойствие. Блокировка может сработать как "защитный щит", чтобы мошенники не могли быстро воспользоваться картой и снять средства.

"Необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты, или пройти верификацию в банковском приложении на смартфоне. Но ни в коем случае не звонить на неизвестный номер, с которого принят вызов от якобы работника банка. В прямом общении с работником банка станет понятна причина блокировки карты", — пояснила Довгальская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 января в Украине изменилась стоимость бланков биометрических документов, в частности, ID-карт, загранпаспортов и видоа на временное и постоянное проживание.

Теги:
#Банк #Блокировка #Платежная карточка #Глобус Банк