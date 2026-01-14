Учителя в Украине зарабатывают уже меньше охранников: какие у них зарплаты

Повышение зарплат учителям уже не за горами

Средняя зарплата охранника в Украине стремительно растет. В некоторых местах трудящимся на данной профессии уже платят больше, чем некоторым на работе, для которой необходимо профильное образование.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Согласно информации сайта, в настоящий момент (январь 2026) средняя заработная плата охранника в Украине составляет примерно 20 тысяч гривен. Это на 94 процента больше, чем в 2023 году, когда в среднем за такой труд платили 10 300 гривен.

Зарплата охранника в Украине

В это же время, например, зарплаты учителей показали куда более скромный рост за тот же период времени — 41 процент. Если в 2023 году учительница начальных классов могла рассчитывать примерно на 13 500, то сейчас в среднем на такой должности получают около 19 тысяч.

Зарплата учителя в Украине

Таким образом выходит, что зарплата учителя на данный момент растет в два раза медленнее, чем у охранника, оплата труда которого уже вырвалась вперед.

Но важно не забывать, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

На период с января по август 2026 на это выделено более 10,3 млрд грн. Доплаты получат более 409 тыс. педагогов:

