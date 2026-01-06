Мэр Днепра обматерил мужчину из-за вопроса в соцсети. Все детали

Городской глава не стал держаться в рамках приличия

Мэр Днепра Борис Филатов общается с украинцами в соцсетях с использованием ненормативной лексики. Под одним из своих постов в Facebook он грубо ответил одному из комментаторов.

На своей Facebook-странице 5 января Филатов написал, что в результате российской атаки на дороги Днепра вылилось 300 тонн растительного масла. Один из комментаторов спросил "зачем держать в одном месте 300 т масла". Примечательно, что мужчина написал вопрос на украинском языке, а Филатов ответил ему по-русски.

"Потому что ты долб**б. Мы попросим "Бунге" рассредоточить производство у тебя в ванной и на кухне", — ответил Филатов.

Борис Филатов

РФ атаковала завод "Олейна" в Днепре

Российские дроны поразили завод американской компании Bunge в Днепре. Так как на дороги областного центра вылились сотни тонн масла, проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток. Коммунальщики убирают, добавляют к разлившемуся маслу песок, чтобы его можно было собрать.

Масло на дорогах Днепра

Коммунальщики убирают масло с улиц

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал атаку на завод в Днепре. Он написал, что российский удар по американскому бизнесу демонстрирует, что глава РФ Владимир Путин презирает мирные усилия при лидерстве президента США Дональда Трампа.

