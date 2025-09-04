"Боря, ты такое быдло": Филатов отреагировал на скандал с УКУ и рассказал историю из жизни

Чиновник призвал сфокусироваться на более важных проблемах

История с отказом на вступление в Украинский католический университет (УКУ) девушке с ЛГБТ-флагом вызвала ожесточенную дискуссию в сети. Поучаствовать в ней решил и мэр Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что масштабы споров его удивляют, а потому рассказал о своем опыте встречи с представителями ЛГБТ-сообщества. Историей он поделился в своем Facebook.

По его словам, она произошла во время зарубежной командировки, когда представители стран-партнеров, пара открытых геев, из вежливости пригласили его на ужин. Мэр Днепра говорит, что сомневался идти или нет, а потому решил обратиться за советом к жене.

Я решил посоветоваться с женой, на что получил непревзойденный ответ: "Боря, ты такое быдло, которое ни одного гея никогда не заинтересует. Иди, не бойся". Борис Филатов

После этого он призвал оставить ЛГБТ-общину в покое, как и руководство УКУ, а вместо споров в сети заняться чем-то более полезным.

В комментарии к записи он сообщил, что таки сходил на упомянутый ужин и ничего с ним не произошло.

Как сообщалось ранее, история произошла с дочерью режиссера и сценаристки Натальи Ворожбит. По ее словам, девушке отказали в проживании в общежитии за 12 дней до начала учебного года, а информацию о причине отказа прямо там называть не стали. В конечном итоге контракт на вступление был разорван. Университет позже признал, что ситуация с коммуникацией была неудачной, и извинился за разочарование, которое испытала абитуриентка.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, что в официальной памятке УКУ указано, что он имеет право проверять публичную позицию своих работников и студентов и оставляет за собой право отчислять и увольнять их, если их принципы не соответствуют позиции университета.