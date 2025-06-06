"Никому не позволю". Филатов яростно обратился к предпринимателям Днепра

Бульдозеры снесли постройку у рынка

В Днепре власти города снесли незаконную застройку возле оптового рынка. Предприниматель подделал документы на строительство.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Он даже опубликовал видео, где бульдозер рушит застройку.

"Сегодня мы снесли павильоны-самострои возле известного оптового рынка на Старочумацкой, 8д (бывшая Байкальская)", — говорится в сообщении.

По его словам, предприниматель построил здание у рынка на основе поддельных документов. Ведь оказалось, что этот земельный участок — не выкупленный. То есть фактически человек построил двухэтажное здание на не купленной земле.

Филатов говорит, что во время строительства человек приобрел фальшивую регистрацию "недвижимости" у "черного" регистратора. А потом "купил" судебное решение, дав взятки правоохранителям. Однако власти города решили положить конец этому произволу и снесли здание бульдозерами.

"Пока я сижу в своем кресле, я никому не позволю воровать городскую землю и имущество. Хоть в мирное время, хоть во время войны. Потому что все это не мое и не ваше. Оно – НАРОДНОЕ", — подчеркнул мэр Днепра.

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