Живет на остатки? Сколько зарабатывает мэр Днепра Филатов и на что тратит большую часть денег

Стали известны цифры за начало 2025 года и весь 2024 год

Заработная плата мэра Днепра Бориса Филатова за 2024 год составила 329 510, 57 гривен. В эту сумму входит оклад за третий ранг должностного лица, местное самоуправление, надбавка за выслугу лет, а также учтена индексация.

Об этом говорится в ответе Днепровского городского совета на запрос "Телеграфа". В документе указано, что материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска Филатову не предоставлялась.

За январь 2025 года городской глава получил зарплату в размере 32 750, 40 грн. После выплаты налогов зарплата пересчитывалась.

Так, в 2024 году Вите Лебеденец, опекуну несовершеннолетней Киры, которая является дочкой погибшей в результате стрельбы на "Южмаше" Лебеденец Киры, было выплачено 60 тысяч гривен. А в январе текущего года — еще пять тысяч.

Кроме того, в том же 2024-ом из заработной платы Филатова было перечислено 204 105, 06 грн военной части на нужды ВСУ и еще 17 931, 97 грн — в январе 2025 года.

Таким образом, если учесть все вычеты из зарплаты Бориса Филатова за январь текущего года, чистая сумма остается 9 818, 43 гривен. То есть, большая часть зарплаты ушла на вышеперечисленные выплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.