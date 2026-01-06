Мер Дніпра обматюкав чоловіка через запитання в соцмережі. Всі деталі

Міський глава не став триматися у рамках пристойності

Мер Дніпра Борис Філатов спілкується з українцями у соцмережах з використанням ненормативної лексики. Під одним зі своїх постів у Facebook він грубо відповів одному з коментаторів.

На своїй Facebook-сторінці 5 січня Філатов написав, що в результаті російської атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Один з коментаторів запитав "навіщо тримати в одному місці 300 т олії". Примітно, що чоловік написав питання українською, а Філатов відповів йому російською.

"Тому що ти довб***б. Ми попросимо "Бунге" розосередити виробництво у тебе у ванній і на кухні, — відповів Філатов.

Борис Філатов

РФ атакувала завод "Олейна" у Дніпрі

Російські дрони уразили завод американської компанії Bunge у Дніпрі. Через те що на дороги обласного центру вилилися сотні тонн олії, проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби. Комунальники прибирають, додають до олії, що розлилася, пісок, щоб її можна було зібрати.

Олія на дорогах Дніпра

Комунальники прибирають олію з вулиць

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував атаку на завод у Дніпрі. Він написав, що російський удар по американському бізнесу демонструє, що глава РФ Володимир Путін зневажає мирні зусилля за лідерства президента США Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим займався мер Дніпра Філатов до політики. Він пройшов шлях від викладача до доларового мільйонера.