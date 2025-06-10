Долго скрывала его от публики: кто стал мужем дочери мэра Днепра Филатова и что о нем известно (фото)

У Екатерины и ее избранника было интересное знакомство

Борис Филатов — публичная и известная в Украине личность, он уже много лет является городским главой Днепра. Его жена и дочь также не скрывают свою жизнь от публики и активно ведут соцсети. Так, на днях дочь мэра 30-летняя Екатерина Филатова поделилась с подписчиками радостным событием — она вышла замуж.

"Телеграф" расскажет, что известно о новоиспеченном муже дочери Филатова и как выглядела их свадьба.

Избранник Екатерины Филатовой — что известно

Екатерина Филатова на днях начала публиковать свадебные фото и видео в своем Instagram. Однако рассмотреть ее избранника на сниках практически невозможно, и кто этот мужчина дочь мэра не раскрывает.

Ранее Екатерина поделилась только одним фото с возлюбленным, однако на нем мужчина позирует в солнцезащитных очках. У него темные волосы и небольшая борода, а на вид ему 30-35 лет. СМИ выяснили, что зятя Филатова зовут Виталий.

Известно, что Екатерина и Виталий имели очень интересное знакомство — они встретились на тренировке по тайскому боксу. Как признавалась девушка, в тот момент он показался ей очень уверенным в себе мужчиной. А он отметил, что воспринял Катю, как "немного нелюдимую, но прикольную".

Предложение от возлюбленного выйти замуж Екатерина филатова получила в июле 2024 года. Об этом радостном событии она сообщила в соцсети, опубликовав милое фото с обручальным кольцом от Tiffany.

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