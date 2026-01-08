Немає води та тепла, а в школах подовжено канікули. Що зі світлом у Дніпрі та області і коли відновлять

Електротранспорт в області не працюватиме

У Дніпрі та області після атаки Росії в ніч на 8 січня вкрай важка ситуація з електропостачанням. В деяких школах вже продовжили канікули до кінця тижня.

Що треба знати:

Українців в Дніпропетровській області закликають мінімізувати використання мобільного зв'язку

В області введено аварійні підключення, звичайні графіки не діють

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні потужності

Як повідомляє Владислав Гайваненко, голова Дніпропетровської ОВА, через відключення електропостачання у більшості населених пунктів області у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено важливий енергооб'єкт. Ситуація зі світло в області наразі важка, однак енергетики розпочнуть відновлювальні роботи якомога швидше. Зарядити гаджети та павербанки, зігрітися можна у Пунктах незламності.

Блекаут у Дніпрі. Фото: "Суспільне"

Відомо, що у Самарі медзаклади працюють на резервному живленні, водопостачання подається з наповнених резервуарів, повідомив міський голова Сергій Рєзнік. По районах громади функціонують колонки з технічною водою. Зранку 8 січня відкриються Пункти незламності.

"Дніпропетровська обласна військова адміністрація просить обмежити користування мобільним звʼязком без нагальної потреби. Усі базові станції операторів мобільного зв’язку переводяться на живлення від акумуляторних батарей, ресурсу яких орієнтовно вистачить до 8 годин", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Дніпрі та Кам'янському

У Дніпрі діють аварійні відключення світла. Водопостачання з 01:00 частково відновлено мешканцям лівобережжя. Наразі насоси працюють на альтернативних джерелах живлення.

За даними міського голови Андрія Білоусова, у Камʼянському відсутнє світло у мешканців Південного та частково Заводського районів, зупинено централізоване теплопостачання правобережної частини міста. Лікарні наразі працюють від генераторів. Водопостачання відновлено.

В обох містах зранку не працюватиме електротранспорт. Компенсують це автобуси, кількість яких збільшать на деяких маршрутах. У мережі вже опублікували графіки, які напрямки посилюють у Дніпрі.

Графік руху громадського транспорту у Дніпрі

Через проблеми з водопостачанням в деяких районах Дніпра вже утворились черги біля точок з продажем води. Місцеві намагаються зробити запаси, адже водопостачання повною мірою ще не відновлено.

Коли відновлять електропостачання у Дніпрі та області

Наразі точної відповіді на це немає. Наслідки атаки по енергооб'єктах уточнюються. Енергетики вже працюють на місці, однак їм треба час. Навіть місцева влада не може спрогнозувати, коли повернуть світло.

Більшість критичних структур працюють на генераторах. Відсутність тепла обумовлена тим, що котельні також залишились без електропостачання. Повне відновлення водопостачання та тепла можливі тільки після стабілізації ситуації зі світлом та подачі електрики на об'єкти.

