Опасная окраина, ставшая заводским сердцем Днепра: как развивался Чечеловский район и в честь кого назван (фото, видео)

Территория района с 19 века являлась индустриальной зоной с непростой репутацией

Чечеловский район – один из старейших в Днепре. Он расположен в юго-западной части города. Интересно, что историческая местность Чечеловка и название района, хоть и созвучны, но не связаны.

"Телеграф" рассказывает, как формировался этот район и чем он известен сегодня и кем был Чечелов, имя которого запечатлелось в названиях. Следует заметить, что до 1917 года в Днепре были не районы, а полицейские части. Территория современного Чечеловского района входила в Пятую полицейскую часть, где проживало около 23 тысяч человек. Местность считалась заводской слободой с непростой репутацией: из-за высокой концентрации рабочих и криминогенной ситуации здесь пытались не появляться без надобности, особенно в вечернее время.

Откуда взялось название

В течение XX века название менялось неоднократно: Заводской, Брянский, Фабрично-Чечеловский, Красночечеловский, Красногвардейский. Название "Чечеловский" впервые использовалось в 1923–1925 годах, но окончательно закрепилось только в 2015 во время декоммунизации.

Современное название район получил в честь казацкой слободы и гетмана Дмитрия Чечеля – соратника Ивана Мазепы. Чечель был полковником, известным дисциплиной и преданностью, и в отсутствие Мазепы в Батурине исполнял обязанности наказного гетмана.

В то же время у микрорайона Чечеловка другое происхождение названия. Есть две версии. Первая связана с дореволюционным промышленником Чечеловым, который построил в этой местности чугуноплавильный завод (Брянский завод).

Брянский завод

Вокруг предприятия сформировался рабочий поселок — большинство жителей местности работали именно на нем. После революции завод был переименован в честь Григория Петровского, но название Чечеловка сохранилось и стало частью городской топонимики. Этой версии придерживается Виталий Калмыков в книге "Сага о старом боксере".

Церковь Чечеловского кладбища/ Википедия

Другая — жилмассив ведет от фамилии первопоселенца отставного солдата Чечеля. Исследователь Михаил Шатров отмечал, что Чечель поселился за Фабричным кладбищем в 50-60-е годы XIX в. В пользу этой теории свидетельствует то, что топоним Чечеловка уже был к запуску завода после строительства железной дороги и моста через Днепр. В 1885 году на плане была указана Чечеловская слободка – самовольная застройка из 10 кварталов.

Чечеловский район: из чего состоит

Чечеловский район граничит с Центральным, Шевченковским и Новокодацким районами. В его состав входят Чечеловка, 12-й квартал, Краснополье, Аптекарская балка, а также промышленные зоны Южнмаша и "Шинника".

Старая застройка Чечеловского района/Википедия

Заводы здесь были давно, в 1897 году район уже фигурировал как отдельная промышленная территория. Здесь расположены Южный машиностроительный завод, КБ "Южное", Днепровский машиностроительный и комбайновый заводы, "Днепрошина", Агрегатный завод. Именно они сформировали индустриальный образ не только района, но и всего города. Контингент в те годы здесь был весьма опасен: "Кулачные бои каждое воскресенье, пьяные крики у кабаков — таким был мрачный быт старой Чечеловки", — пишет Шатров.

Несмотря на промышленный характер и старую славу, в Чечелевском районе есть что посмотреть. Среди интересных объектов – Свято-Благовещенский храм, Парк памяти и примирения и парк "Зеленый Гай".

Парк Зеленый Гай/t.me/centralno_chechelovkskiy

Парк "Зеленый Гай" является одним из самых больших в Днепре — его площадь составляет 56 гектаров. До 2017 года территория находилась в заброшенном состоянии, однако после масштабной реконструкции парк превратился в современное пространство с детскими, спортивными, гастрономическими и рекреационными зонами и стал одним из любимых мест отдыха горожан и туристов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове есть район с подобной славой. ХТЗ запечатлел в истории Сергей Жадан, однако этот район должен стать образцовым для всего СССР.