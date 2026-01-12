Кафе в "крыле" и люльки над водой: как выглядела уникальная канатаная дорога в Днепре

Над Днепром можно было прокатиться в кабине

Благодаря живописной набережной и реке в Днепре всегда были места, где можно было интересно и необычно провести время. Ранее мы рассказывали о водно-лыжной карусели — уникальном аттракционе, который когда-то считался визитной карточкой местного отдыха. Но не менее яркой частью была и канатная дорога, которая запомнились нескольким поколениям горожан.

До появления канатной дороги добраться на Монастырский остров было задачей не из простых. До 1950-х годов, когда территория начала активно развиваться как зона отдыха, жителей перевозили катерами. Позже на переправе использовали баржи, а в 1957 году появился уже привычный пешеходный мост. Приблизительно в то же время появилась идея построить подвесную дорогу между парком им. Шевченко и Монастырским островом.

Строительство канатной дороги. Фото из архива Эдуарда Чубарова, gorod.dp.ua

Открыли подвесную дорогу в 1968 году. Ее проект разработал инженер Эдуард Чубаров. В отличие от типовых советских "близнецов", днепровская дорога была спроектирована с нуля и не имела аналогов в СССР. По замыслу архитектора станция должна была напоминать фантастическое крылатое существо: в одном "крыле" планировали разместить машинное отделение, в другом — кафе.

Канатная дорога в Днепре. Фото: В. Рязанов, группа «История в фотографии. Екатеринослав-Днепропетровск»

Посадочные перроны на канатную дорогу находились на улице Донцова и на Монастырском острое. Там же были кассы и пульт управления. У дороги была смотровая площадка высотой около 16 метров.

Смотровая площадка. Фото: В. Рязанов, группа «История в фотографии. Екатеринослав-Днепропетровск»

Высота подвесной дороги достигала 10 метров, длина — 717 метров. За 11 минут пассажиры попадали из парка прямо на пляж, минуя долгий путь по мосту. В общей сложности на канатной дороге работало 18 кабинок. За час на ней могли передвигаться более тысячи пассажиров.

Как отмечает opentv.media, когда "канатка" работала, яхтам с высокими мачтами приходилось выбирать момент, чтобы быстро проскочить под люльками и не задеть ни одну из них.

Кабинки канатной дороги над Днепром. Фото: dnepr.info

В 2005 году подвесную дорогу передали в аренду частной компании, а уже в 2007-м она окончательно остановилась. За годы простоя оборудование пришло в аварийное состояние. Одно время в Днепре поднимали вопрос о возможности возобновления работы канатной дороги, но экспертиза показала сильную коррозию металлических опор. Фактически, "реконструкция" означала бы строительство новой дороги с нуля.

Кабинки и механизмы канатной дороги поржавели. Фото opentv.media

