Был опасной окраиной, а потом стал сердцем промышленного Днепра — как менялся Чечеловский район

Этот район Днепра пережил множество изменений, переименований и трансформаций

Чечеловский район — один из самых старых и самобытных в Днепре. Он расположен в юго-западной части города и включает в себя крупные промышленные зоны, старую частную застройку и многоэтажные жилые массивы.

До 1917 года Днепр делился не на районы, а на полицейские части. Территория будущего Чечеловского района входила в состав Пятой полицейской части, где пристав следил за порядком среди около 2300 тысяч жителей. Эта местность тогда считалась заводской слободой и имела репутацию небезопасной — по вечерам здесь старались не гулять без необходимости.

Брянский завод ("Петровка")

В официальную историю район вошел в 1897 году. За последующие десятилетия он многократно менял свое имя: Заводской, Брянский, Фабрично-Чечеловский, Красночечеловский, Красногвардейский. Само название "Чечеловский" впервые использовалось недолго — всего два года, с 1923 по 1925. Но именно оно вернулось в 2015 году, когда Украина проводила декоммунизацию. Тогда, 26 ноября 2015 года, западный район Днепра был переименован в Чечеловский — в честь казацкой слободы и гетмана Дмитрия Чечеля, соратника Ивана Мазепы. Чечель занимал должность полковника в гетманском окружении, отличался дисциплиной и надежностью, поэтому Мазепа назначал его наказным гетманом во время своего отсутствия в Батурине.

Район расположен в юго-западной части Днепра и граничит с Центральным, Шевченковским и Новокодакским районами. В его состав входят Чечеловка, 12-й квартал, Краснополье, Аптекарская балка, а также территории, связанные с крупными предприятиями — Южный машиностроительный завод и "Шинник".

Cвято-Благовещенский храм в Чечеловском районе. Фото: Facebook/Чечеловка Днепр

Интересно, что сама Чечеловка получила название не в честь гетмана, а благодаря дореволюционному промышленнику Чечелову. Он основал чугуноплавильный завод, вокруг которого вырос рабочий поселок. После Октябрьской революции завод переименовали в честь революционера Петровского, однако название поселка сохранилось — и со временем стало частью районной топонимики.

Среди крупных предприятий района — Южмаш, КБ "Южное", Днепровский машиностроительный и комбайновый заводы, "Днепрошина" и Агрегатный завод. Их деятельность сыграла ключевую роль в формировании промышленного облика не только района, но и всего города.

Парк "Зеленый Гай". Фото midnipro.museum

Но Чечеловский район ассоциируется не только с промышленной мощью, но и с важными городскими объектами. Здесь находятся Свято-Благовещенский храм, Парк памяти и примирения и парк "Зеленый гай".

