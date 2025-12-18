Об этом районе в Харькове пел Сергей Жадан: чем известен ХТЗ — от криминальной славы до Соцгорода мечты (фото, видео)

ХТЗ – уникальный жилой массив Харькова, куда водили экскурсии

"Місто солнца. Район ХТЗ", — поет Сергей Жадан в песне "Мальвы". Этот промышленно-жилой район города имел еще недавно очень дурную славу из-за криминальных элементов. Район ХТЗ в Харькове – это уникальный для города жилой массив, возведенный возле Харьковского тракторного завода. Его планировали как уникальный Соцгород с внутренней инфраструктурой и проект не удалось воплотить в жизнь.

Главное предназначение района — обеспечить работников завода быстрым и дешевым жильем. Есть там и дома для партийной номенклатуры и должностных лиц, более удобные и причудливые. Похожие районы есть и в других городах Украины, в частности, в Запорожье, однако харьковский имеет уникальные черты.

Общежитие для работников завода на ул. Мира, 14/ Фото: moniacs.kh.ua

Криминальная слава ХТЗ

"Лише б довезти додому товар, і скинути, якщо повезе, циганам із ХТЗ", — пишет о районе вышеупомянутый Жадан в стихотворении "Третій день крізь сутінь масну…". Именно ХТЗ в Харькове десятки лет имел устойчивую славу одного из самых опасных в городе. Способствовала этому высокая концентрация общежитий, большая "миграция" рабочих и 90-е годы, когда работы почти не было ни у кого.

Более того, проходные дворы с темными арками, плохое освещение и большое количество злачных мест способствовали нападениям и ограблениям. Но в последние годы ситуация менялась. Но эта слава не таких уж давних дней — в 2023 году задержали банду, которая называла себя "смотрящими за ХТЗ".

ХТЗ зимой

Уникальная архитектура: безбарьерность сто лет назад

Наиболее стереотипно воспринимаемым называет ХТЗ дизайнер, архитектор, известный харьковский экскурсовод Максим Розенфельд. "Подросток с ХТЗ" — ассоциируется с чисто отрицательным персонажем. Поэтому ХТЗ вызвал интерес к проведению экскурсий.

Розенфельд рассказал, что проект будущего района ХТЗ "Новый Харьков" архитектор Павел Алешин создал буквально за месяц — распланировав, как возвести город в 8 км от Харькова с нуля. Розенфельд отмечает — Алешину удалось невероятное. Он спроектировал так, чтобы дым от заводов не попадал в дома, которые были рядом.

В этом парке и в этой зеленой зоне почти нет прямой дороги. Потому что прямые такие дороги они позволяли делать прямые сквозные ветры, а всевозможные диагональные дорожки, которые Павел Алешин нарисовал, позволяли делать нормальную фильтрацию воздуха. Дома должны были стоять не так, как обычно идут вдоль улиц окнами на улицу, а должна быть так называемая строчная застройка, когда дома выходили окнами на проезжую часть в соответствии с заводом торцами, фасадами зданий желательно без окон, чтобы воздух не попадал в квартиру. Максим Розенфельд, дизайнер, архитектор, известный харьковский экскурсовод

Здесь строили свои школы, садики, прачечные, культурные заведения, библиотеки. По замыслу Алешина это должны быть отдельные "жилищные комбинаты". Среди интересного еще в 1920-х на ХТЗ пытались реализовать принцип безбарьерности. Внутри детского сада применили революционное на то время решение.

Алешин считал, что детям маленьким ходить ногами либо еще рано, либо тяжело, поэтому он решил применить в 1929 году принцип безбарьерной архитектуры – установить в середине садика пандус, который наклонен под углом 11 градусов по которому можно легко катить коляску. Причем под этим углом коляска не будет под собственным весом скатываться. Максим Розенфельд, дизайнер, архитектор, известный харьковский экскурсовод

Архитектуру района ХТЗ по праву изучают как один из ярких примеров конструктивизма и особую конструкцию. После благоустройства парков и приведения в порядок улиц в последнее десятилетие, ХТЗ стал гораздо более привлекательным, а яркое освещение и работа полиции уменьшили проблему с криминалом.

