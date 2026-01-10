Воронеж под массированной атакой: какая жирная цель там есть и что известно о последствиях удара (видео)

Аэродром "Балтимор" активно используется для нанесения ударов по Украине.

Российский город Воронеж попал под атаку беспилотников, летевших в сторону военного аэродрома "Балтимор" на юго-западе города. Один из дронов вероятно в результате работы российской ПВО врезался в дом и взорвался.

В городе есть разрушение, власти сообщают о по меньшей мере четырех пострадавших.

Так, в Воронеже в субботу, 10 января, объявлена дроновая опасность. Один из беспилотников влетел в многоэтажку.

"Пропагандисты заявляют, что Украина якобы запустила дроны "прицельно по жилым домам". Однако даже местные иного мнения и сообщают, что беспилотники десятками летят в сторону аэродрома Балтимор", — говорится в сообщении.

Также, обнародованы кадры попадания БПЛА в дом. Предполагается, что произошло в результате влияния систем РЕБ.

"Воронеж. Российское ПВО в комплексе с РЭБ — самое меткое ПВО в мире. Правда, есть нюанс", — говорится в сообщении.

Местные паблики пишут, что раздалось не менее 25 взрывов.

Также россияне пишут, что это самая массированная атака за последнее время. Всех призывают оставаться в укрытиях.

"Самая массовая атака на Воронеж в последнее время все еще продолжается. Оставайтесь в укрытии! Не забывайте о правилах безопасности!", — говорится в сообщении.

В атаке почему-то обвиняют ВСУ, хотя подтверждения этой информации нет. Так, в результате попадания в жилой дом повреждено 5 квартир.

"ВСУ атаковали город дронами типа "Лютый". По словам очевидцев, один из БПЛА врезался в верхние этажи многоэтажного здания в северной части левого берега. Также в одном из районов дрон рухнул на частный дом", — пишут в паблике.

Также россияне жалуются, что их не предупредили об атаке. Сигнала воздушной тревоги до начала взрывов не последовало.

"К сожалению, на популярный вопрос — "почему нет сирен?" — мы не можем дать ответа", — говорится в сообщении.

Во время атаки на Воронеж пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадали семь жилых многоэтажек, а также семь частных домов. 17 БПЛА якобы было уничтожено или подавлено.

Что известно об аэродроме Балтимор

Балтимор – военный аэродром в Советском районе города Воронеж. На аэродроме дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-34. Он активно используется для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

