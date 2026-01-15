У Дніпрі пролунали гучні вибухи під час тривоги. Що сталося, всі деталі (фото)

Над містом вже здійнявся стовп диму

У Дніпрі у четвер, 15 січня, пролунали потужні вибухи. Ймовірніше місто було під атакою балістики.

Що треба знати:

Повітряні сили фіксували загрозу пусків з Воронежу

У Дніпрі чули щонайменше три вибухи

Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється

UPD: За словами волонтера Тимофія Кучера, цілей на Дніпро не фіксувалось, прильотів та влучань також немає.

"Там своя ситуація, хто знає хто зрозумів. Єдине, будь ласка, повторюсь: раджу зачинити вікна Шевчік р-н", — йдеться у повідомленні.

Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". За словами деяких місцевих, звук чули в різних районах міста, а подекуди відчинились навіть двері.

Монітори вдень 15 січня фіксували загрозу пуску балістичних ракет з Воронежу. До слова, вибухи пролунали після оголошення тривоги, але канали та Повітряні сили не писали про напрямок руху ракет.

"Дніпро — вибухи. Цілі не фіксувались", — пишуть монітори.

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Після вибуху над Дніпром здійнявся густий стовп диму, а на сніг посипались якісь дрібні шматочки, схожі на сажу чи бруд. Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється. Дніпрян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Сніг після вибуху у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Окрім того, місцеві кажуть, що в деяких районах під час вибухів та після блимало світло. Також зафіксовано стрибки напруги, тому краще вимкнути електроприлади з мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно російський Воронеж, з якого ймовірніше запустили по Дніпру ракети, перебував під масованою атакою. Однією з "жирних" цілей удару міг бути аеродрому "Балтимор".