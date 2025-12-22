Погода на Рождество резко изменится в Харькове: к чему готовиться
Холода ожидаются заметные
Харьков на Рождество могут накрыть морозы. Столбики термометров опустятся еще ниже.
Что нужно знать:
- 25 декабря придет похолодание
- Воздух станет холоднее сразу на несколько градусов
- Осадков синоптики не прогнозируют
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным погодного сайта meteofor, 25 декабря в городе ожидается похолодание. Температура воздуха может опустится до -10 градусов и держаться на уровне -4-10. Осадков при этом не предвидится.
Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу на Рождество может похолодать до -6 градусов с нынешних 0+2. Как и коллеги, осадков синоптики данного сайта не прогнозируют.
Укргидрометцентр также уже опубликовал свой прогноз погоды. В нем тоже говорится о похолодании — с нынешнего ~0 до 06-10 градусов. Без осадков.
Вывод:
Синоптики сходятся во мнении, что на Рождество украинцев может ждать ощутимое похолодание. Морозы ожидаются не сильные, но заметные.
Какой будет зима в Украине
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.
По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.
На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты
