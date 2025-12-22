Погода на Рождество резко изменится в Харькове: к чему готовиться

Холода ожидаются заметные

Харьков на Рождество могут накрыть морозы. Столбики термометров опустятся еще ниже.

Что нужно знать:

25 декабря придет похолодание

Воздух станет холоднее сразу на несколько градусов

Осадков синоптики не прогнозируют

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным погодного сайта meteofor, 25 декабря в городе ожидается похолодание. Температура воздуха может опустится до -10 градусов и держаться на уровне -4-10. Осадков при этом не предвидится.

Погода в Харькове на Рождество

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу на Рождество может похолодать до -6 градусов с нынешних 0+2. Как и коллеги, осадков синоптики данного сайта не прогнозируют.

Погода в Харькове на Рождество

Укргидрометцентр также уже опубликовал свой прогноз погоды. В нем тоже говорится о похолодании — с нынешнего ~0 до 06-10 градусов. Без осадков.

Погода в Харькове на Рождество

Вывод:

Синоптики сходятся во мнении, что на Рождество украинцев может ждать ощутимое похолодание. Морозы ожидаются не сильные, но заметные.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты говорит Балабух

Погода в Украине

