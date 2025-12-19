Этим хвастается каждый харьковчанин: как городу удается сохранять свою чистоту
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти службы выполняют свои обязанности при любых обстоятельствах
У каждого украинского города есть свои символы. Для Киева это, например, каштановый лист, для Львова – кофе. Харьковчане же как никто другой гордятся чистотой и комфортом жизни в своем городе – ведь даже после обстрелов улицы тщательно убираются, и в городе всегда можно найти много скамеек и мусорных баков.
Даже во время войны Харьков продолжает оставаться одним из самых опрятных городов Украины. Несмотря на разрушения и обстрелы, коммунальные службы и спасатели ежедневно работают в экстремальных условиях, чтобы город оставался жизнеспособным.
Ежедневная борьба без оружия: будни спецслужб Харькова
Тепловики, электрики, работники водоканала и благоустройства обеспечивают горожанам максимально комфортные условия даже в сложных условиях войны. В октябре 2023 года в сквере на перекрестке Мефодиевской и проспекта Героев Харькова установили памятник тепловикам. Этот монумент символизирует труд всех харьковских коммунальщиков.
Еще сложнее приходится спасателям города. Из-за постоянных обстрелов количество пожаров и других чрезвычайных ситуаций значительно возросло. Ежедневно они рискуют жизнью, спасая других харьковчан.
Ниже на видео можно увидеть, как коммунальные службы моют одну из трамвайных остановок на улице Клочковской, возле Свято-Пантелеймоновского храма.
Мем о скамейках и мусорных урнах
В городе годами обращали внимание на одну вещь: где бы ты ни был — во дворе, у остановки или в парке — рядом почти всегда есть скамейка и мусорная урна. Даже после обстрелов или ремонтов они быстро появлялись снова, как будто это обязательный элемент пространства.
В соцсетях начали шутить, что скамейки и урны — настоящие символы Харькова, которые переживут что угодно. Мем работает как бытовая шутка и одновременно как знак городского характера: в Харькове порядок и благоустройство воспринимаются как нечто базовое, к чему все привыкли и без чего город трудно представить.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о малоизвестной истории конфет "Кара-Кум" — как их обертка стала символом прогресса.