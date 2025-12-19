Этим хвастается каждый харьковчанин: как городу удается сохранять свою чистоту

Эти службы выполняют свои обязанности при любых обстоятельствах

У каждого украинского города есть свои символы. Для Киева это, например, каштановый лист, для Львова – кофе. Харьковчане же как никто другой гордятся чистотой и комфортом жизни в своем городе – ведь даже после обстрелов улицы тщательно убираются, и в городе всегда можно найти много скамеек и мусорных баков.

Даже во время войны Харьков продолжает оставаться одним из самых опрятных городов Украины. Несмотря на разрушения и обстрелы, коммунальные службы и спасатели ежедневно работают в экстремальных условиях, чтобы город оставался жизнеспособным.

Ежедневная борьба без оружия: будни спецслужб Харькова

Харьковские улицы остаются чистыми даже под обстрелами

Тепловики, электрики, работники водоканала и благоустройства обеспечивают горожанам максимально комфортные условия даже в сложных условиях войны. В октябре 2023 года в сквере на перекрестке Мефодиевской и проспекта Героев Харькова установили памятник тепловикам. Этот монумент символизирует труд всех харьковских коммунальщиков.

Монумент спецслужбам

Еще сложнее приходится спасателям города. Из-за постоянных обстрелов количество пожаров и других чрезвычайных ситуаций значительно возросло. Ежедневно они рискуют жизнью, спасая других харьковчан.

Ниже на видео можно увидеть, как коммунальные службы моют одну из трамвайных остановок на улице Клочковской, возле Свято-Пантелеймоновского храма.

Мем о скамейках и мусорных урнах

В городе годами обращали внимание на одну вещь: где бы ты ни был — во дворе, у остановки или в парке — рядом почти всегда есть скамейка и мусорная урна. Даже после обстрелов или ремонтов они быстро появлялись снова, как будто это обязательный элемент пространства.

В соцсетях начали шутить, что скамейки и урны — настоящие символы Харькова, которые переживут что угодно. Мем работает как бытовая шутка и одновременно как знак городского характера: в Харькове порядок и благоустройство воспринимаются как нечто базовое, к чему все привыкли и без чего город трудно представить.

