Укр

Эти сладости ценили в Париже: как Харьков потерял легендарную кондитерскую фабрику

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кондитерская фабрика на Конторской давно превратилась в руины
Кондитерская фабрика на Конторской давно превратилась в руины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сладости из Харькова получали высшие награды, а сама фабрика Кромского считалась одной из самых прогрессивных

Харьков славится своими кондитерскими традициями. Многие наслышаны о фабрике Жоржа Бормана и кондитерском магазине "Ведмедик". Но в истории города было и другое, не менее выдающееся предприятие — кондитерская фабрика купца Дмитрия Кромского, которая располагалась на улице Конторской.

История фабрики началась в 1873 году, когда купец Кромский выкупил дворовое место под строительство производства. Официальное открытие состоялось только в 1889 году. Но к тому моменту предприятие уже выглядело по-настоящему современным. Для конца XIX века это было высокотехнологичное производство. На фабрике был установлен паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил, система вентиляции, водопровод, паровое отопление и даже электрическое освещение, что было редкостью для промышленных объектов того времени.

Магазин Кромского Харьков Торговая Павловская площадь фото
Магазин Кромского в Харькове на Торговой (Павловской) площади, 1900 год

Ассортимент фабрики Кромского был обширный. Там выпускали макароны, пряники, халву и крендели. С 1890-х годов началось производство шоколадных конфет. Но настоящую известность фабрике принесло желе. Его продавали в изящных жестяных коробочках бордового цвета с золотым логотипом. Лакомство стоило недешево, но пользовалось спросом у состоятельных горожан. У фабрики был собственный фирменный магазин на Павловской площади.

Продукция общества Кромского получила высшую награду на выставке в Париже, и этим фактом фабрика вполне открыто гордилась, указывая его на этикетках. Упаковке уделялось особое внимание: к оформлению привлекали лучших художников. На обертках шоколада можно было прочитать сказку. Жестяные коробки после сладостей годами служили в быту. Их еще можно купить на аукционах.

Коробка кондитерской фабрики Кромского на аукционе
Коробка кондитерской фабрики Кромского. Скриншот unc.ua

После Кромского некоторое время владельцем фабрики был купец Иван Романенко, но после революции предприятие национализировали. В советское время фабрику переименовали в честь Надежды Крупской. Позднее фабрику реорганизовали в бисквитное производство, а в 1950-х годах часть помещений занял институт "Укргидропривод".

Кондитерская Кромского Харьков обертки конфет
Обертка продукции фабрики Кромского

К концу советского периода стало ясно, что техническая база фабрики безнадежно устарела. Современные линии было трудно разместить в старых цехах, рассчитанных на совсем другие объемы и технологии. В начале 1990-х годов предприятие закрылось.

Харьков руины на Конторская, 29 - фото фабрики
Руины кондитерской фабрики в Харькове. Фото Титаренко Михаил/Wikipedia

Сегодня от некогда легендарного производства остались лишь фрагменты стен и силуэты цехов с обрушенными перекрытиями. В 2019 году шли разговоры о создании на месте кондитерской фабрики многофункционального пространства с офисами, выставками и кафе. Но проект так и не реализовали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядело место в центре Харькова, где сейчас стоит торговый центр AVE Plaza. Одно время там планировали построить филармонию.

Теги:
#Харьков #Кондитерские изделия #Ретро #Старые фото #Кондитерская фабрика