Эти сладости ценили в Париже: как Харьков потерял легендарную кондитерскую фабрику

Сладости из Харькова получали высшие награды, а сама фабрика Кромского считалась одной из самых прогрессивных

Харьков славится своими кондитерскими традициями. Многие наслышаны о фабрике Жоржа Бормана и кондитерском магазине "Ведмедик". Но в истории города было и другое, не менее выдающееся предприятие — кондитерская фабрика купца Дмитрия Кромского, которая располагалась на улице Конторской.

История фабрики началась в 1873 году, когда купец Кромский выкупил дворовое место под строительство производства. Официальное открытие состоялось только в 1889 году. Но к тому моменту предприятие уже выглядело по-настоящему современным. Для конца XIX века это было высокотехнологичное производство. На фабрике был установлен паровой двигатель мощностью 12 лошадиных сил, система вентиляции, водопровод, паровое отопление и даже электрическое освещение, что было редкостью для промышленных объектов того времени.

Магазин Кромского в Харькове на Торговой (Павловской) площади, 1900 год

Ассортимент фабрики Кромского был обширный. Там выпускали макароны, пряники, халву и крендели. С 1890-х годов началось производство шоколадных конфет. Но настоящую известность фабрике принесло желе. Его продавали в изящных жестяных коробочках бордового цвета с золотым логотипом. Лакомство стоило недешево, но пользовалось спросом у состоятельных горожан. У фабрики был собственный фирменный магазин на Павловской площади.

Продукция общества Кромского получила высшую награду на выставке в Париже, и этим фактом фабрика вполне открыто гордилась, указывая его на этикетках. Упаковке уделялось особое внимание: к оформлению привлекали лучших художников. На обертках шоколада можно было прочитать сказку. Жестяные коробки после сладостей годами служили в быту. Их еще можно купить на аукционах.

Коробка кондитерской фабрики Кромского. Скриншот unc.ua

После Кромского некоторое время владельцем фабрики был купец Иван Романенко, но после революции предприятие национализировали. В советское время фабрику переименовали в честь Надежды Крупской. Позднее фабрику реорганизовали в бисквитное производство, а в 1950-х годах часть помещений занял институт "Укргидропривод".

Обертка продукции фабрики Кромского

К концу советского периода стало ясно, что техническая база фабрики безнадежно устарела. Современные линии было трудно разместить в старых цехах, рассчитанных на совсем другие объемы и технологии. В начале 1990-х годов предприятие закрылось.

Руины кондитерской фабрики в Харькове. Фото Титаренко Михаил/Wikipedia

Сегодня от некогда легендарного производства остались лишь фрагменты стен и силуэты цехов с обрушенными перекрытиями. В 2019 году шли разговоры о создании на месте кондитерской фабрики многофункционального пространства с офисами, выставками и кафе. Но проект так и не реализовали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядело место в центре Харькова, где сейчас стоит торговый центр AVE Plaza. Одно время там планировали построить филармонию.