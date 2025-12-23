Заморозит и засыплет снегом? В Харькове под самый Новый год резко изменится погода

Синоптики сошлись во мнении о похолодании

В Харькове перед Новым годом резко изменится погода. Столбики термометров опустятся ниже, а на протяжении нескольких дней ожидаются осадки.

Что нужно знать:

На Украину несется антициклон

Новогодние дни будут морозными в Харькове

В городе выпадет снег

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков с meteofor, с 28 декабря по 1 января в областном центре ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Температура воздуха при этом опустится до -3-5 градусов.

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их прогнозу с 26 декабря по 2 января в Харькове может пройти снег. При этом данный сервис ожидает более ощутимое похолодание — вплоть до -9 градусов.

Погода в Харькове

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

