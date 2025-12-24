Россия обстреляла ТЭЦ - в Харькове серьезные проблемы, не обошлось и без жертв
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Движение метрополитена уже восстановлено
Россияне нанесли серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате происшествия погиб один человек и есть пострадавшие.
Что нужно знать:
- В городе зафиксировано падение напряжения, что повлияло на теплоснабжение
- Введены графики аварийных отключений электроэнергии
- Усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы
Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе существенно упало напряжения, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта.
"Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынуждены переходим на режим "энергоострова", чтобы снизить последствия для харьковчан", — сообщает мэр.
На данный момент известно, что из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации.
"Движение метрополитена восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго". Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в чрезвычайно сложных условиях", — отметил Терехов.
Помимо аварийных отключений, действуют также и плановые:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько жителей Харьковской области живут в полном блэкауте.