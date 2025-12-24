Россия обстреляла ТЭЦ - в Харькове серьезные проблемы, не обошлось и без жертв

Движение метрополитена уже восстановлено

Россияне нанесли серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате происшествия погиб один человек и есть пострадавшие.

Что нужно знать:

В городе зафиксировано падение напряжения, что повлияло на теплоснабжение

Введены графики аварийных отключений электроэнергии

Усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе существенно упало напряжения, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта.

"Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынуждены переходим на режим "энергоострова", чтобы снизить последствия для харьковчан", — сообщает мэр.

На данный момент известно, что из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации.

"Движение метрополитена восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго". Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в чрезвычайно сложных условиях", — отметил Терехов.

Помимо аварийных отключений, действуют также и плановые:

