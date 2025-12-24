Росія обстріляла ТЕЦ – у Харкові серйозні проблеми, не обійшлося і без жертв

Рух метрополітену вже відновлено

Росіяни завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Внаслідок події загинула одна людина і є постраждалі.

Що потрібно знати:

У місті зафіксовано падіння напруги, що вплинуло на теплопостачання

Введено графіки аварійних відключень електроенергії

Ускладнено роботу електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори

Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, у місті суттєво впала напруга, що позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту.

"Зараз усі профільні служби роблять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми змушені переходимо на режим "енергоострова", щоб знизити наслідки для харків’ян", — повідомляє мер.

Наразі відомо, що через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнено роботу електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

"Рух метрополітену відновлено. Введено графіки аварійних відключень від "Харківобленерго". Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", — зазначив Терехов.

Крім аварійних відключень, діють також планові:

