Сколько жителей Харьковской области живут в полном блэкауте: света нет постоянно

Ситуация с отоплением в области улучшилась

Часть жителей Харьковской области живут в постоянном блэкауте. Света в их домах нет постоянно.

Об этом рассказал заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире телемарафона. По его данным, сейчас без света остаются 186 тысяч жителей Харьковщины, а это 14% от общего числа абонентов. В регионе действуют три очереди почасовых отключений.

При этом 5% жителей без электроэнергии постоянно. Речь идет о приграничных общинах и тех, где активно ведутся боевые действия.

"В частности, Купянское, Волчанская община, еще некоторые населенные пункты, где нет газа и света уже некоторое время в связи с большими разрушениями территории и города", — уточнил Иванов.

При этом ситуация с отоплением в области улучшилась.

"Работает по Харькову большое количество газотурбинных и когенерационных установок. Это в общей сложности более 100 единиц. Работают другие типы котельных. То есть сейчас покрывается отоплением город и те общины, которые у нас были, скажем так, в более сложном положении. Это Солоницевская, Песочинская, Слобожанская общины, отдельно они получают теплоснабжение от города Харькова и от установленных временных котельных", – добавил заместитель ХОВА.

