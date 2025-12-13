Метро Харькова способно выдержать ядерный взрыв. Комаров рассказал, в чем секрет (видео)

Эти ворота настолько тяжелые, что для них проложены отдельные рельсы

Одним из многих компонентов безопасности метрополитена в Харькове есть один секретный механизм. Он называется "герметичный затвор" и может спасти даже от ядерного взрыва.

Об этом в выпуске программы "Мир наизнанку" рассказал Дмитрий Комаров. Вес этой конструкции около 19 тонн.

"Сегодня мы увидим, как работает достаточно секретное оборудование. Он называется герметичным затвором. По сути, это такие ворота", — сказал Комаров.

Ворота, весом 19 тонн, двигаются на отдельных рельсах. Их вес настолько огромен, что никакие петли их не выдержат.

Герметичный заслон в метро Харькова. Фото скриншот

"Они рассчитаны на давление ударной волны, воздуха или воды в 5 килограммов на 1 квадратный сантиметр. Это просто невероятно", — отметил Комаров.

Также для безопасности весь метрополитен "разбит" на отсеки. Каждый из которых разделяется такими металлическими конструкциями. В условиях войны гермозатворы регулярно проверяют. Специалисты устраняют какие-либо неисправности.

"Это выглядит как очень крепкая, бронированная дверь. Ее толщина почти, как моя рука", — добавил Комаров.

Дмитрий Комаров

Как отметил один из специалистов, эти затворы рассчитаны на ядерный удар мощностью в 1 мегатону. Что в 66 раз мощнее, чем бомба сброшена на Хиросиму, мощность которой была 15 килотонн.

Дмитрий Комаров

